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مدير الشؤون الإسلامية بعسير يلتقي أعضاء حماية الفكر بالمنطقة

لمعالجة الأفكار المنحرفة ونشر الوسطية والاعتدال

اجتمع مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، الدكتور حجر بن سالم العماري، بأعضاء اللجنة المشاركة في برنامج مشروع حماية الفكر بعسير"؛ لوضع خطة الفرع في تنفيذ توصيات مجلس المنطقة، بناءً على توجيهات أميرها.

ناقش الاجتماع المقترحات والمبادرات المبدئية، والتي سيطلقها الفرع بعد تحقيق عدة برامج في معالجة الظواهر الاجتماعية والتربوية والأفكار المنحرفة ونشر الوسطية والاعتدال.

حدد المجتمعون، معالم مشاركة الفرع، لتتركز على أهمية حماية وتوجيه وتوعية الشباب ضد الأفكار المنحرفة.

ويهدف هذا المشروع إلى توعية المجتمع والشباب خاصة، وتثقيفهم وإبراز دور العلماء في الرد على الشبهات ودعاة الفتنة.

يأتي ذلك بناءً على ما تم في اجتماع لجنة الثقافة والتعليم وشؤون الشباب المنعقده بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٣٨هـ، والتي باركت على إطلاق هذا المشروع؛ لأهميتة، والتنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في هذا المشروع المبارك، بالتنسيق بين الجهات المعنية من خلال تقديم الجهود المتميزة ذات الأثر الفاعل على منظومة العمل وإنتاجيته بتوحيد الجهود واستهداف حماية الفكر.

وكان "العماري" قدم في بداية الاجتماع شكره للأمير فيصل بن خالد، على موافقته الكريمة لإطلاق هذا المشروع .

وثمن "العماري" دعم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ونائبه لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد، الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، وحثهم للجميع لبذل قصارى الجهد لتحقيق هذا المشروع أهدافه السامية.

واختتم حديثه بالدعاء لأمير عسير، ونائبه، بأن يوفقهما الله، لما فيه صالح المنطقة، وأن يحقق لهذا المشروع النجاح وتتحقق الأهداف المرجوة منه، وأن يكون ذلك في ميزان حسنات الجميع، إنه سميع مجيب .

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مدير الشؤون الإسلامية بعسير يلتقي أعضاء حماية الفكر بالمنطقة
سبق

اجتمع مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، الدكتور حجر بن سالم العماري، بأعضاء اللجنة المشاركة في برنامج مشروع حماية الفكر بعسير"؛ لوضع خطة الفرع في تنفيذ توصيات مجلس المنطقة، بناءً على توجيهات أميرها.

ناقش الاجتماع المقترحات والمبادرات المبدئية، والتي سيطلقها الفرع بعد تحقيق عدة برامج في معالجة الظواهر الاجتماعية والتربوية والأفكار المنحرفة ونشر الوسطية والاعتدال.

حدد المجتمعون، معالم مشاركة الفرع، لتتركز على أهمية حماية وتوجيه وتوعية الشباب ضد الأفكار المنحرفة.

ويهدف هذا المشروع إلى توعية المجتمع والشباب خاصة، وتثقيفهم وإبراز دور العلماء في الرد على الشبهات ودعاة الفتنة.

يأتي ذلك بناءً على ما تم في اجتماع لجنة الثقافة والتعليم وشؤون الشباب المنعقده بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٣٨هـ، والتي باركت على إطلاق هذا المشروع؛ لأهميتة، والتنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في هذا المشروع المبارك، بالتنسيق بين الجهات المعنية من خلال تقديم الجهود المتميزة ذات الأثر الفاعل على منظومة العمل وإنتاجيته بتوحيد الجهود واستهداف حماية الفكر.

وكان "العماري" قدم في بداية الاجتماع شكره للأمير فيصل بن خالد، على موافقته الكريمة لإطلاق هذا المشروع .

وثمن "العماري" دعم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ونائبه لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد، الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، وحثهم للجميع لبذل قصارى الجهد لتحقيق هذا المشروع أهدافه السامية.

واختتم حديثه بالدعاء لأمير عسير، ونائبه، بأن يوفقهما الله، لما فيه صالح المنطقة، وأن يحقق لهذا المشروع النجاح وتتحقق الأهداف المرجوة منه، وأن يكون ذلك في ميزان حسنات الجميع، إنه سميع مجيب .

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
04:50 PM

مدير الشؤون الإسلامية بعسير يلتقي أعضاء حماية الفكر بالمنطقة

لمعالجة الأفكار المنحرفة ونشر الوسطية والاعتدال

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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اجتمع مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، الدكتور حجر بن سالم العماري، بأعضاء اللجنة المشاركة في برنامج مشروع حماية الفكر بعسير"؛ لوضع خطة الفرع في تنفيذ توصيات مجلس المنطقة، بناءً على توجيهات أميرها.

ناقش الاجتماع المقترحات والمبادرات المبدئية، والتي سيطلقها الفرع بعد تحقيق عدة برامج في معالجة الظواهر الاجتماعية والتربوية والأفكار المنحرفة ونشر الوسطية والاعتدال.

حدد المجتمعون، معالم مشاركة الفرع، لتتركز على أهمية حماية وتوجيه وتوعية الشباب ضد الأفكار المنحرفة.

ويهدف هذا المشروع إلى توعية المجتمع والشباب خاصة، وتثقيفهم وإبراز دور العلماء في الرد على الشبهات ودعاة الفتنة.

يأتي ذلك بناءً على ما تم في اجتماع لجنة الثقافة والتعليم وشؤون الشباب المنعقده بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٣٨هـ، والتي باركت على إطلاق هذا المشروع؛ لأهميتة، والتنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في هذا المشروع المبارك، بالتنسيق بين الجهات المعنية من خلال تقديم الجهود المتميزة ذات الأثر الفاعل على منظومة العمل وإنتاجيته بتوحيد الجهود واستهداف حماية الفكر.

وكان "العماري" قدم في بداية الاجتماع شكره للأمير فيصل بن خالد، على موافقته الكريمة لإطلاق هذا المشروع .

وثمن "العماري" دعم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ونائبه لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد، الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، وحثهم للجميع لبذل قصارى الجهد لتحقيق هذا المشروع أهدافه السامية.

واختتم حديثه بالدعاء لأمير عسير، ونائبه، بأن يوفقهما الله، لما فيه صالح المنطقة، وأن يحقق لهذا المشروع النجاح وتتحقق الأهداف المرجوة منه، وأن يكون ذلك في ميزان حسنات الجميع، إنه سميع مجيب .

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