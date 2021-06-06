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شاهد: هرّب ثعابين قيمتها 75 مليون دولار.. ونسي أهم معلومة بشأنها

بعدما تباهى بثروته من الذهب من عمليات التهريب

استمعت محكمة بريطانية إلى مُهرّب متهم بتهريب صغار ثعابين نادرة بقيمة 75 مليون دولار؛ لكنه بعد أن حقق كل هذه الأموال؛ لا يتذكر أين خبّأ أرباحه بسبب إصابته بالخرَف.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، أن المهرب جيلربت خو (67 عامًا) يجد "صعوبة بالغة للغاية" في تذكّر المكان الذي خبّأ فيه أرباح عمليات التهريب، التي قام بها.

وكان "خو"، من منطقة تشيسينغتون البريطانية، قد تباهى بثروته بعدما نشر صورة يحمل فيها قضبانًا من ذهب، مصدرها أرباح عمليات التهريب، التي قام بها لمدة 3 سنوات؛ حيث كان يهرب ثعابين صغيرة إلى الشرق الأقصى.

وأُدين "خو" بارتكاب جرائم تهريب الحيوانات، في مارس الماضي، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ.

إلا أن ممثلي الادعاء قالوا، الجمعة: إن الأصول "اختفت"؛ مشيرين إلى أن جيلربت خو لا يتذكر مكانها.

هذا وذكر محامو "خو" أن موكلهم شُخّصت إصابته بالخرف؛ مبرزين أنه ليس بإمكانه تحديد مكان أرباحه.

وفي أعقاب ذلك، قام القاضي جيفري بيغدن كيو سي بتأجيل جلسة الاستماع في محكمة ساوثوارك كراون في جنوب لندن، قائلًا: "يجب أن تكون الأموال في مكان ما".

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شاهد: هرّب ثعابين قيمتها 75 مليون دولار.. ونسي أهم معلومة بشأنها
سبق

استمعت محكمة بريطانية إلى مُهرّب متهم بتهريب صغار ثعابين نادرة بقيمة 75 مليون دولار؛ لكنه بعد أن حقق كل هذه الأموال؛ لا يتذكر أين خبّأ أرباحه بسبب إصابته بالخرَف.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، أن المهرب جيلربت خو (67 عامًا) يجد "صعوبة بالغة للغاية" في تذكّر المكان الذي خبّأ فيه أرباح عمليات التهريب، التي قام بها.

وكان "خو"، من منطقة تشيسينغتون البريطانية، قد تباهى بثروته بعدما نشر صورة يحمل فيها قضبانًا من ذهب، مصدرها أرباح عمليات التهريب، التي قام بها لمدة 3 سنوات؛ حيث كان يهرب ثعابين صغيرة إلى الشرق الأقصى.

وأُدين "خو" بارتكاب جرائم تهريب الحيوانات، في مارس الماضي، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ.

إلا أن ممثلي الادعاء قالوا، الجمعة: إن الأصول "اختفت"؛ مشيرين إلى أن جيلربت خو لا يتذكر مكانها.

هذا وذكر محامو "خو" أن موكلهم شُخّصت إصابته بالخرف؛ مبرزين أنه ليس بإمكانه تحديد مكان أرباحه.

وفي أعقاب ذلك، قام القاضي جيفري بيغدن كيو سي بتأجيل جلسة الاستماع في محكمة ساوثوارك كراون في جنوب لندن، قائلًا: "يجب أن تكون الأموال في مكان ما".

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
01:37 PM

شاهد: هرّب ثعابين قيمتها 75 مليون دولار.. ونسي أهم معلومة بشأنها

بعدما تباهى بثروته من الذهب من عمليات التهريب

A A A
أيمن حسن - الرياض
8
126,635

استمعت محكمة بريطانية إلى مُهرّب متهم بتهريب صغار ثعابين نادرة بقيمة 75 مليون دولار؛ لكنه بعد أن حقق كل هذه الأموال؛ لا يتذكر أين خبّأ أرباحه بسبب إصابته بالخرَف.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، أن المهرب جيلربت خو (67 عامًا) يجد "صعوبة بالغة للغاية" في تذكّر المكان الذي خبّأ فيه أرباح عمليات التهريب، التي قام بها.

وكان "خو"، من منطقة تشيسينغتون البريطانية، قد تباهى بثروته بعدما نشر صورة يحمل فيها قضبانًا من ذهب، مصدرها أرباح عمليات التهريب، التي قام بها لمدة 3 سنوات؛ حيث كان يهرب ثعابين صغيرة إلى الشرق الأقصى.

وأُدين "خو" بارتكاب جرائم تهريب الحيوانات، في مارس الماضي، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ.

إلا أن ممثلي الادعاء قالوا، الجمعة: إن الأصول "اختفت"؛ مشيرين إلى أن جيلربت خو لا يتذكر مكانها.

هذا وذكر محامو "خو" أن موكلهم شُخّصت إصابته بالخرف؛ مبرزين أنه ليس بإمكانه تحديد مكان أرباحه.

وفي أعقاب ذلك، قام القاضي جيفري بيغدن كيو سي بتأجيل جلسة الاستماع في محكمة ساوثوارك كراون في جنوب لندن، قائلًا: "يجب أن تكون الأموال في مكان ما".

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