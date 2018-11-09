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"الغوينم": يحق للمتضررين ممن تم احتجاز مركباتهم الشكوى وطلب التعويض.. وهذه آلياتها

عقب غرق عدة مركبات في بعض الأنفاق بسبب الأمطار الغزيرة بالرياض

أكّد المحامي الدكتور عبدالله الغوينم، أحقية المتضررين من أصحاب المركبات التي احتُجزت، اليوم الجمعة، في أنفاق الرياض بسبب الأمطار أو سقطت في تجمعات المياه، بطلب التعويض جرّاء ذلك.

وأوضح "الغوينم" أن على المتضرر القيام برفع دعوى تعويض ضد البلديات والأمانات، ويُحكم بتعويضهم؛ ‫لأن تقصير هذه الجهات تسبب في إلحاق الضرر بهم.

وأضاف "الغوينم": من المهم أن يقوم المتضرر بتصوير سيارته الغارقة، أو بعد سحبها، ويتقدم بمطالبة للدفاع المدني، وأن الخطوات السابقة يجب أن تكون قبل إصلاح المركبة، وأخيراً يتم بعث السيارة لتقدير الضرر "شيخ المعارض"، قبل أن يصدر التعويض من المالية.

وختم بالقول: "‫في حال لم يصدر تعويض أو صدر تعويض غير مناسب يمكن التقدم بدعوى للمحكمة الإدارية".

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"الغوينم": يحق للمتضررين ممن تم احتجاز مركباتهم الشكوى وطلب التعويض.. وهذه آلياتها
سبق

أكّد المحامي الدكتور عبدالله الغوينم، أحقية المتضررين من أصحاب المركبات التي احتُجزت، اليوم الجمعة، في أنفاق الرياض بسبب الأمطار أو سقطت في تجمعات المياه، بطلب التعويض جرّاء ذلك.

وأوضح "الغوينم" أن على المتضرر القيام برفع دعوى تعويض ضد البلديات والأمانات، ويُحكم بتعويضهم؛ ‫لأن تقصير هذه الجهات تسبب في إلحاق الضرر بهم.

وأضاف "الغوينم": من المهم أن يقوم المتضرر بتصوير سيارته الغارقة، أو بعد سحبها، ويتقدم بمطالبة للدفاع المدني، وأن الخطوات السابقة يجب أن تكون قبل إصلاح المركبة، وأخيراً يتم بعث السيارة لتقدير الضرر "شيخ المعارض"، قبل أن يصدر التعويض من المالية.

وختم بالقول: "‫في حال لم يصدر تعويض أو صدر تعويض غير مناسب يمكن التقدم بدعوى للمحكمة الإدارية".

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
10:20 PM

"الغوينم": يحق للمتضررين ممن تم احتجاز مركباتهم الشكوى وطلب التعويض.. وهذه آلياتها

عقب غرق عدة مركبات في بعض الأنفاق بسبب الأمطار الغزيرة بالرياض

A A A
عمر السبيعي - الرياض
11
11,040

أكّد المحامي الدكتور عبدالله الغوينم، أحقية المتضررين من أصحاب المركبات التي احتُجزت، اليوم الجمعة، في أنفاق الرياض بسبب الأمطار أو سقطت في تجمعات المياه، بطلب التعويض جرّاء ذلك.

وأوضح "الغوينم" أن على المتضرر القيام برفع دعوى تعويض ضد البلديات والأمانات، ويُحكم بتعويضهم؛ ‫لأن تقصير هذه الجهات تسبب في إلحاق الضرر بهم.

وأضاف "الغوينم": من المهم أن يقوم المتضرر بتصوير سيارته الغارقة، أو بعد سحبها، ويتقدم بمطالبة للدفاع المدني، وأن الخطوات السابقة يجب أن تكون قبل إصلاح المركبة، وأخيراً يتم بعث السيارة لتقدير الضرر "شيخ المعارض"، قبل أن يصدر التعويض من المالية.

وختم بالقول: "‫في حال لم يصدر تعويض أو صدر تعويض غير مناسب يمكن التقدم بدعوى للمحكمة الإدارية".

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