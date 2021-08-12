نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1416 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها رصد 64 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا". وتلقى مركز البلاغات "940" بالأمانة، 22 بلاغًا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية. وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل تطبيق "توكلنا" ومبادرة "ممتثل"، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقًا للصحة والسلامة العامة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".

الشرقية.. 1416 جولة رقابية ورصد 64 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-08-12 نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1416 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها رصد 64 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

وتلقى مركز البلاغات "940" بالأمانة، 22 بلاغًا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل تطبيق "توكلنا" ومبادرة "ممتثل"، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقًا للصحة والسلامة العامة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 12:09 PM

الشرقية.. 1416 جولة رقابية ورصد 64 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية تلقى مركز البلاغات 22 بلاغًا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية





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نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1416 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها رصد 64 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

وتلقى مركز البلاغات "940" بالأمانة، 22 بلاغًا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل تطبيق "توكلنا" ومبادرة "ممتثل"، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقًا للصحة والسلامة العامة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".