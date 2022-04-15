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الإمارات: تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تعود لجنسيات مختلفة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم الأربعاء تجاوُز حالات الشفاء في الدولة أكثر من 1000 حالة.

وكشفت عن تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تعود لجنسيات مختلفة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم الأربعاء تجاوُز حالات الشفاء في الدولة أكثر من 1000 حالة.

وكشفت عن تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تعود لجنسيات مختلفة.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
09:10 PM
اخر تعديل
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
09:43 PM

الإمارات: تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تعود لجنسيات مختلفة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,363

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم الأربعاء تجاوُز حالات الشفاء في الدولة أكثر من 1000 حالة.

وكشفت عن تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تعود لجنسيات مختلفة.

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2.5 مليار ..

30 يناير
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