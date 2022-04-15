الإمارات: تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم الأربعاء تجاوُز حالات الشفاء في الدولة أكثر من 1000 حالة.
وكشفت عن تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تعود لجنسيات مختلفة.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم الأربعاء تجاوُز حالات الشفاء في الدولة أكثر من 1000 حالة.
وكشفت عن تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تعود لجنسيات مختلفة.الإمارات فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم الأربعاء تجاوُز حالات الشفاء في الدولة أكثر من 1000 حالة.
وكشفت عن تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تعود لجنسيات مختلفة.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم الأربعاء تجاوُز حالات الشفاء في الدولة أكثر من 1000 حالة.
وكشفت عن تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تعود لجنسيات مختلفة.