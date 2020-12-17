النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو.. حيلة عبقرية لأم أوقفت بكاء طفلها المستمر!

حتى لا يشعر أنها غابت عن عينيه

عثرت أم يابانية على حيلة ذكية لخداع طفلها وتفادي بكائه المستمر كلما غابت عن ناظريه.

وقامت الأم بصناعة مجسم لها بالحجم الطبيعي من الورق المقوى، حتى يعتقد الطفل أنها لا تزال في الغرفة؛ بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتظهر الأم في إحدى الصور وهي تقف في الغرفة كما لو كانت تشاهده وهو يلعب، وفي صورة أخرى وهي تجلس على الأرض كما لو أنها على وشك اللعب معه.

وتم وضع كلا الشكلين بعيدًا عن متناول اليد، حتى لا يتمكن الطفل من كشف الخدعة؛ لتستطيع اﻷم بهذه الطريقة العبقرية الاستمرار في الأعمال المنزلية؛ بينما يستمر ابنها في اللعب بسعادة معتقدًا أنها إلى جانبه.

وتمت مشاركة مقطع فيديو الحيلة الذكية هذه من قِبَل الأب على موقع "تويتر"؛ لتنال إعجاب آلاف الأشخاص، حسب موقع "روسيا اليوم".

وأوضح الأب أن الطفل لم يُترك لوحده، وكان دائمًا متواجدًا معه للإشراف على لعبه. كما أن الأم تقوم بالدخول والخروج كل 20 دقيقة للتحقق من أن طفلها على ما يرام.

حيلة ذكية بكاء الطفل

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو.. حيلة عبقرية لأم أوقفت بكاء طفلها المستمر!
سبق

عثرت أم يابانية على حيلة ذكية لخداع طفلها وتفادي بكائه المستمر كلما غابت عن ناظريه.

وقامت الأم بصناعة مجسم لها بالحجم الطبيعي من الورق المقوى، حتى يعتقد الطفل أنها لا تزال في الغرفة؛ بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتظهر الأم في إحدى الصور وهي تقف في الغرفة كما لو كانت تشاهده وهو يلعب، وفي صورة أخرى وهي تجلس على الأرض كما لو أنها على وشك اللعب معه.

وتم وضع كلا الشكلين بعيدًا عن متناول اليد، حتى لا يتمكن الطفل من كشف الخدعة؛ لتستطيع اﻷم بهذه الطريقة العبقرية الاستمرار في الأعمال المنزلية؛ بينما يستمر ابنها في اللعب بسعادة معتقدًا أنها إلى جانبه.

وتمت مشاركة مقطع فيديو الحيلة الذكية هذه من قِبَل الأب على موقع "تويتر"؛ لتنال إعجاب آلاف الأشخاص، حسب موقع "روسيا اليوم".

وأوضح الأب أن الطفل لم يُترك لوحده، وكان دائمًا متواجدًا معه للإشراف على لعبه. كما أن الأم تقوم بالدخول والخروج كل 20 دقيقة للتحقق من أن طفلها على ما يرام.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
12:40 PM

فيديو.. حيلة عبقرية لأم أوقفت بكاء طفلها المستمر!

حتى لا يشعر أنها غابت عن عينيه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
6,345

عثرت أم يابانية على حيلة ذكية لخداع طفلها وتفادي بكائه المستمر كلما غابت عن ناظريه.

وقامت الأم بصناعة مجسم لها بالحجم الطبيعي من الورق المقوى، حتى يعتقد الطفل أنها لا تزال في الغرفة؛ بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتظهر الأم في إحدى الصور وهي تقف في الغرفة كما لو كانت تشاهده وهو يلعب، وفي صورة أخرى وهي تجلس على الأرض كما لو أنها على وشك اللعب معه.

وتم وضع كلا الشكلين بعيدًا عن متناول اليد، حتى لا يتمكن الطفل من كشف الخدعة؛ لتستطيع اﻷم بهذه الطريقة العبقرية الاستمرار في الأعمال المنزلية؛ بينما يستمر ابنها في اللعب بسعادة معتقدًا أنها إلى جانبه.

وتمت مشاركة مقطع فيديو الحيلة الذكية هذه من قِبَل الأب على موقع "تويتر"؛ لتنال إعجاب آلاف الأشخاص، حسب موقع "روسيا اليوم".

وأوضح الأب أن الطفل لم يُترك لوحده، وكان دائمًا متواجدًا معه للإشراف على لعبه. كما أن الأم تقوم بالدخول والخروج كل 20 دقيقة للتحقق من أن طفلها على ما يرام.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,360
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,276
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,658
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,069

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة