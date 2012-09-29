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أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في ذمة الله

مبادرات ولي العهد في برامج الإسكان تشمل فئات المجتمع المختلفة

استفاد منها عشرات الآلاف من الأسر الأشد حاجة

حققت رؤية سمو ولي العهد 2030 تقدمًا كبيرًا في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان من خلال العديد من المبادرات وتسجيلها لأرقام غير مسبوقة، حيث يحظى برنامج الإسكان باهتمام كبير من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أكد قبل نحو ثلاثة أعوام عن توفير حلول مختلفة تُسهم في سرعة تملك المواطن لمسكنه الأول.

وتداول مغردون فيديو يوضح حجم المنجزات التي حققها برنامج الإسكان من خلال مجموع الأرقام التي تم الإعلان عنها في السنوات الثلاث الماضية والتي أوصلت نسبة تملك المساكن من 47 % إلى أكثر من 62 % للعام الحالي 2020م حسب ما أعلنت عنه الهيئة العامة للإحصاء.

وكان برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية ولي العهد، قد عمل على تقديم حلول سكنية مختلفة من خلال القروض السكنية المدعومة والأراضي المجانية وحلول سكنية متنوعة بأسعار مناسبة وأقساط ميسرة لا تؤثر على الدخل الرئيس للمواطن ولم تغفل رؤية ولي العهد الأسر الأشد حاجة من خلال مبادرة الإسكان التنموي ومنصة جود الإسكان التي قدمت عشرات الآلاف من الوحدات السكنية عبر التعاون مع عددٍ من الجمعيات الخيرية ومشاركة القطاع الخاص.

يُذكر أن وزير الإسكان ماجد الحقيل منذ توليه حقيبة الإسكان استطاع تغيير العديد من التشريعات والتنظيمات وتقديم الكثير من التسهيلات عبر مبادرات مبتكرة أسهمت في سرعة تملك المواطن لمسكنه الأول من خلال الاستحقاق الفوري عبر تطبيق سكني الذي غيّر مدة الانتظار من سنوات لاستحقاق فوري.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مبادرات ولي العهد في برامج الإسكان تشمل فئات المجتمع المختلفة
سبق

حققت رؤية سمو ولي العهد 2030 تقدمًا كبيرًا في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان من خلال العديد من المبادرات وتسجيلها لأرقام غير مسبوقة، حيث يحظى برنامج الإسكان باهتمام كبير من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أكد قبل نحو ثلاثة أعوام عن توفير حلول مختلفة تُسهم في سرعة تملك المواطن لمسكنه الأول.

وتداول مغردون فيديو يوضح حجم المنجزات التي حققها برنامج الإسكان من خلال مجموع الأرقام التي تم الإعلان عنها في السنوات الثلاث الماضية والتي أوصلت نسبة تملك المساكن من 47 % إلى أكثر من 62 % للعام الحالي 2020م حسب ما أعلنت عنه الهيئة العامة للإحصاء.

وكان برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية ولي العهد، قد عمل على تقديم حلول سكنية مختلفة من خلال القروض السكنية المدعومة والأراضي المجانية وحلول سكنية متنوعة بأسعار مناسبة وأقساط ميسرة لا تؤثر على الدخل الرئيس للمواطن ولم تغفل رؤية ولي العهد الأسر الأشد حاجة من خلال مبادرة الإسكان التنموي ومنصة جود الإسكان التي قدمت عشرات الآلاف من الوحدات السكنية عبر التعاون مع عددٍ من الجمعيات الخيرية ومشاركة القطاع الخاص.

يُذكر أن وزير الإسكان ماجد الحقيل منذ توليه حقيبة الإسكان استطاع تغيير العديد من التشريعات والتنظيمات وتقديم الكثير من التسهيلات عبر مبادرات مبتكرة أسهمت في سرعة تملك المواطن لمسكنه الأول من خلال الاستحقاق الفوري عبر تطبيق سكني الذي غيّر مدة الانتظار من سنوات لاستحقاق فوري.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
05:45 PM
اخر تعديل
29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
06:25 PM

مبادرات ولي العهد في برامج الإسكان تشمل فئات المجتمع المختلفة

استفاد منها عشرات الآلاف من الأسر الأشد حاجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,707

حققت رؤية سمو ولي العهد 2030 تقدمًا كبيرًا في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان من خلال العديد من المبادرات وتسجيلها لأرقام غير مسبوقة، حيث يحظى برنامج الإسكان باهتمام كبير من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أكد قبل نحو ثلاثة أعوام عن توفير حلول مختلفة تُسهم في سرعة تملك المواطن لمسكنه الأول.

وتداول مغردون فيديو يوضح حجم المنجزات التي حققها برنامج الإسكان من خلال مجموع الأرقام التي تم الإعلان عنها في السنوات الثلاث الماضية والتي أوصلت نسبة تملك المساكن من 47 % إلى أكثر من 62 % للعام الحالي 2020م حسب ما أعلنت عنه الهيئة العامة للإحصاء.

وكان برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية ولي العهد، قد عمل على تقديم حلول سكنية مختلفة من خلال القروض السكنية المدعومة والأراضي المجانية وحلول سكنية متنوعة بأسعار مناسبة وأقساط ميسرة لا تؤثر على الدخل الرئيس للمواطن ولم تغفل رؤية ولي العهد الأسر الأشد حاجة من خلال مبادرة الإسكان التنموي ومنصة جود الإسكان التي قدمت عشرات الآلاف من الوحدات السكنية عبر التعاون مع عددٍ من الجمعيات الخيرية ومشاركة القطاع الخاص.

يُذكر أن وزير الإسكان ماجد الحقيل منذ توليه حقيبة الإسكان استطاع تغيير العديد من التشريعات والتنظيمات وتقديم الكثير من التسهيلات عبر مبادرات مبتكرة أسهمت في سرعة تملك المواطن لمسكنه الأول من خلال الاستحقاق الفوري عبر تطبيق سكني الذي غيّر مدة الانتظار من سنوات لاستحقاق فوري.

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