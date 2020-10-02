البنوك السعودية: قبل اتخاذ قرار الاقتراض يجب تحديد الهدف والحاجة الأساسية

التي سيوجه إليها مبلغ التمويل

دعت البنوك السعودية المواطنين إلى تحديد الهدف من الاقتراض والحاجة الأساسية التي سيوجه إليها مبلغ التمويل قبل اتخاذ قرار الاقتراض.

جاء ذلك في تغريدة لـ"البنوك السعودية" على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيها: "قبل اتخاذ قرار الاقتراض يجب تحديد الهدف من الاقتراض والحاجة الأساسية التي سيوجه إليها مبلغ التمويل."