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البنوك السعودية: قبل اتخاذ قرار الاقتراض يجب تحديد الهدف والحاجة الأساسية

التي سيوجه إليها مبلغ التمويل

دعت البنوك السعودية المواطنين إلى تحديد الهدف من الاقتراض والحاجة الأساسية التي سيوجه إليها مبلغ التمويل قبل اتخاذ قرار الاقتراض.
جاء ذلك في تغريدة لـ"البنوك السعودية" على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيها: "قبل اتخاذ قرار الاقتراض يجب تحديد الهدف من الاقتراض والحاجة الأساسية التي سيوجه إليها مبلغ التمويل."

البنوك السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البنوك السعودية: قبل اتخاذ قرار الاقتراض يجب تحديد الهدف والحاجة الأساسية
سبق

دعت البنوك السعودية المواطنين إلى تحديد الهدف من الاقتراض والحاجة الأساسية التي سيوجه إليها مبلغ التمويل قبل اتخاذ قرار الاقتراض.
جاء ذلك في تغريدة لـ"البنوك السعودية" على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيها: "قبل اتخاذ قرار الاقتراض يجب تحديد الهدف من الاقتراض والحاجة الأساسية التي سيوجه إليها مبلغ التمويل."

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
02:59 PM

البنوك السعودية: قبل اتخاذ قرار الاقتراض يجب تحديد الهدف والحاجة الأساسية

التي سيوجه إليها مبلغ التمويل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت البنوك السعودية المواطنين إلى تحديد الهدف من الاقتراض والحاجة الأساسية التي سيوجه إليها مبلغ التمويل قبل اتخاذ قرار الاقتراض.
جاء ذلك في تغريدة لـ"البنوك السعودية" على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيها: "قبل اتخاذ قرار الاقتراض يجب تحديد الهدف من الاقتراض والحاجة الأساسية التي سيوجه إليها مبلغ التمويل."

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