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موجة غبار تضرب جدة.. والفرق الإسعافية تباشر 16 حالة مرضية

الهلال الأحمر طالب مستخدمي الطرق بالحذر أثناء القيادة من تدني الرؤية

باشرت فرق الهلال الأحمر الإسعافية مساء اليوم الاثنين، خلال موجة الغبار التي ضربت محافظة جدة، 16 حالة مرضية في مختلف الأحياء المتضررة من جراء العواصف الرملية.

وتفصيلاً، دعت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، مستخدمي الطرق، إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة الآن حيث تتعرض لموجة غبار مصحوبة بعواصف رملية.

وطالب المتحدث باسم الهلال الأحمر بالمحافظة، عبدالله أحمد أبوزيد، جميع المواطنين والمقيمين، خصوصًا من لديهم أمراض تنفسية، بعدم مغادرة منازلهم حتى لا يتعرضوا للغبار والأتربة.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين إلى ضرورة إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) عند حدوث أي عارض صحي، لا قدر الله، والتعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

جدة الغبار العواصف الرملية الهلال الأحمر المتحدث باسم الهلال الأحمر بجدة عبدالله أبوزيد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موجة غبار تضرب جدة.. والفرق الإسعافية تباشر 16 حالة مرضية
سبق

باشرت فرق الهلال الأحمر الإسعافية مساء اليوم الاثنين، خلال موجة الغبار التي ضربت محافظة جدة، 16 حالة مرضية في مختلف الأحياء المتضررة من جراء العواصف الرملية.

وتفصيلاً، دعت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، مستخدمي الطرق، إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة الآن حيث تتعرض لموجة غبار مصحوبة بعواصف رملية.

وطالب المتحدث باسم الهلال الأحمر بالمحافظة، عبدالله أحمد أبوزيد، جميع المواطنين والمقيمين، خصوصًا من لديهم أمراض تنفسية، بعدم مغادرة منازلهم حتى لا يتعرضوا للغبار والأتربة.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين إلى ضرورة إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) عند حدوث أي عارض صحي، لا قدر الله، والتعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
08:58 PM

موجة غبار تضرب جدة.. والفرق الإسعافية تباشر 16 حالة مرضية

الهلال الأحمر طالب مستخدمي الطرق بالحذر أثناء القيادة من تدني الرؤية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
5,219

باشرت فرق الهلال الأحمر الإسعافية مساء اليوم الاثنين، خلال موجة الغبار التي ضربت محافظة جدة، 16 حالة مرضية في مختلف الأحياء المتضررة من جراء العواصف الرملية.

وتفصيلاً، دعت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، مستخدمي الطرق، إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة الآن حيث تتعرض لموجة غبار مصحوبة بعواصف رملية.

وطالب المتحدث باسم الهلال الأحمر بالمحافظة، عبدالله أحمد أبوزيد، جميع المواطنين والمقيمين، خصوصًا من لديهم أمراض تنفسية، بعدم مغادرة منازلهم حتى لا يتعرضوا للغبار والأتربة.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين إلى ضرورة إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) عند حدوث أي عارض صحي، لا قدر الله، والتعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

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