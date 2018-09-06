النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بمواطن ومقيم في الجوف أدينا بجريمة التستر التجاري

حصان عاش قبل 40 ألف سنة.. هل ينجح العلماء في استنساخه؟

جسمه لا يزال يحتفظ بالجلد والشعر والحوافر

يعمل علماء روس وكوريون جنوبيون حاليًا على استنساخ حصان صغير عاش قبل نحو 40 ألف سنة، بعد أن حللوا خلايا من جسمه، الذي اُكتشف أخيرًا على عمق 328 قدمًا في طبقات الجليد في منطقة ياقوتيا السيبيرية، ولا يزال يحتفظ بالجلد والشعر والحوافر والذيل.

ويركز العلماء الآن على استخراج الخلايا من الحصان التي يمكن استخدامها في استنساخه، موضحين أنه إذا جرى استنساخ خلية بنجاح، ستستخدم في استنساخ الحصان من جديد.

ويعتقد العلماء، وفقًا لما أورده موقع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم (الخميس)، أن الحصان كان يبلغ من العمر شهرين عندما مات.

وأوضح رئيس متحف الماموث في العاصمة الإقليمية ياكوتسك سيميون غريغورييف، أن الحصان ينتمي لنوع من الأنواع المنقرضة من الحصان المعروف في سيبيريا باسم "Equen lenensis".

وعُثر في سيبيريا على عدد من الكائنات الحية، ففي عام 2013 اكتشفت جثة حيوان ماموث عملاق عمرها 40 ألف سنة في جزيرة نائية في شمال سيبيريا.

وفي عام 2015، عثر على بقايا جيدة لحيوان منقرض قبل 10 آلاف سنة ولم ير الإنسان نوعه من قبل.

الرئيسية/ محطات

اعلان
حصان عاش قبل 40 ألف سنة.. هل ينجح العلماء في استنساخه؟
سبق

يعمل علماء روس وكوريون جنوبيون حاليًا على استنساخ حصان صغير عاش قبل نحو 40 ألف سنة، بعد أن حللوا خلايا من جسمه، الذي اُكتشف أخيرًا على عمق 328 قدمًا في طبقات الجليد في منطقة ياقوتيا السيبيرية، ولا يزال يحتفظ بالجلد والشعر والحوافر والذيل.

ويركز العلماء الآن على استخراج الخلايا من الحصان التي يمكن استخدامها في استنساخه، موضحين أنه إذا جرى استنساخ خلية بنجاح، ستستخدم في استنساخ الحصان من جديد.

ويعتقد العلماء، وفقًا لما أورده موقع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم (الخميس)، أن الحصان كان يبلغ من العمر شهرين عندما مات.

وأوضح رئيس متحف الماموث في العاصمة الإقليمية ياكوتسك سيميون غريغورييف، أن الحصان ينتمي لنوع من الأنواع المنقرضة من الحصان المعروف في سيبيريا باسم "Equen lenensis".

وعُثر في سيبيريا على عدد من الكائنات الحية، ففي عام 2013 اكتشفت جثة حيوان ماموث عملاق عمرها 40 ألف سنة في جزيرة نائية في شمال سيبيريا.

وفي عام 2015، عثر على بقايا جيدة لحيوان منقرض قبل 10 آلاف سنة ولم ير الإنسان نوعه من قبل.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
09:25 PM

حصان عاش قبل 40 ألف سنة.. هل ينجح العلماء في استنساخه؟

جسمه لا يزال يحتفظ بالجلد والشعر والحوافر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
6,252

يعمل علماء روس وكوريون جنوبيون حاليًا على استنساخ حصان صغير عاش قبل نحو 40 ألف سنة، بعد أن حللوا خلايا من جسمه، الذي اُكتشف أخيرًا على عمق 328 قدمًا في طبقات الجليد في منطقة ياقوتيا السيبيرية، ولا يزال يحتفظ بالجلد والشعر والحوافر والذيل.

ويركز العلماء الآن على استخراج الخلايا من الحصان التي يمكن استخدامها في استنساخه، موضحين أنه إذا جرى استنساخ خلية بنجاح، ستستخدم في استنساخ الحصان من جديد.

ويعتقد العلماء، وفقًا لما أورده موقع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم (الخميس)، أن الحصان كان يبلغ من العمر شهرين عندما مات.

وأوضح رئيس متحف الماموث في العاصمة الإقليمية ياكوتسك سيميون غريغورييف، أن الحصان ينتمي لنوع من الأنواع المنقرضة من الحصان المعروف في سيبيريا باسم "Equen lenensis".

وعُثر في سيبيريا على عدد من الكائنات الحية، ففي عام 2013 اكتشفت جثة حيوان ماموث عملاق عمرها 40 ألف سنة في جزيرة نائية في شمال سيبيريا.

وفي عام 2015، عثر على بقايا جيدة لحيوان منقرض قبل 10 آلاف سنة ولم ير الإنسان نوعه من قبل.

شارك برأيك
3
12

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,121
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
47,068
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,912
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,158

كاريكاتير

#مثلث_الشر

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة