حصان عاش قبل 40 ألف سنة.. هل ينجح العلماء في استنساخه؟

جسمه لا يزال يحتفظ بالجلد والشعر والحوافر

يعمل علماء روس وكوريون جنوبيون حاليًا على استنساخ حصان صغير عاش قبل نحو 40 ألف سنة، بعد أن حللوا خلايا من جسمه، الذي اُكتشف أخيرًا على عمق 328 قدمًا في طبقات الجليد في منطقة ياقوتيا السيبيرية، ولا يزال يحتفظ بالجلد والشعر والحوافر والذيل.

ويركز العلماء الآن على استخراج الخلايا من الحصان التي يمكن استخدامها في استنساخه، موضحين أنه إذا جرى استنساخ خلية بنجاح، ستستخدم في استنساخ الحصان من جديد.

ويعتقد العلماء، وفقًا لما أورده موقع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم (الخميس)، أن الحصان كان يبلغ من العمر شهرين عندما مات.

وأوضح رئيس متحف الماموث في العاصمة الإقليمية ياكوتسك سيميون غريغورييف، أن الحصان ينتمي لنوع من الأنواع المنقرضة من الحصان المعروف في سيبيريا باسم "Equen lenensis".

وعُثر في سيبيريا على عدد من الكائنات الحية، ففي عام 2013 اكتشفت جثة حيوان ماموث عملاق عمرها 40 ألف سنة في جزيرة نائية في شمال سيبيريا.

وفي عام 2015، عثر على بقايا جيدة لحيوان منقرض قبل 10 آلاف سنة ولم ير الإنسان نوعه من قبل.