النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اتحاد القدم يعلن: انهينا تطوير لوائح الموسم الرياضي الجديد

شملت الاحتراف والمسابقات .. والانضباط قريبًا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم انتهاءه من تطوير لوائحه للموسم الرياضي المقبل 2019-2020 م.

وكشف الاتحاد في بيان أصدره على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين تم اعتمادها ونشرها قبل بداية فترة تسجيل اللاعبين الأولى، قبل أن يتم عقد ورشة عمل للأندية لأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم.

وتابع البيان أنه تم إعداد لائحة المسابقات والتي تخص 14 مسابقة تختص بمسابقات الكؤوس ودوريات الهواة ومسابقات الفئات السنية.

وأضاف أن لائحة الانضباط والأخلاق تتم الآن مراجعة التعديلات قانونيًا قبل إصدارها خلال الأيام المقبلة.

وأكد البيان أنه تمت مخاطبة أعضاء الجمعية العمومية لأخذ مرئياتهم واعتماد التعديلات على النظام الأساس تمهيدًا لاعتمادها في الاجتماع المقبل للجمعية العمومية.

وأفاد الاتحاد بأن لائحة المسابقات لكرة قدم الصالات مازالت تحت التحديث والتطوير والتي تخص 3 مسابقات، الدوري الممتاز، ودوري الدرجة الأولى، وكأس الاتحاد، وسيتم اعتمادها قبل بداية موسم كرة قدم الصالات نهاية أكتوبر المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
اتحاد القدم يعلن: انهينا تطوير لوائح الموسم الرياضي الجديد
سبق

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم انتهاءه من تطوير لوائحه للموسم الرياضي المقبل 2019-2020 م.

وكشف الاتحاد في بيان أصدره على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين تم اعتمادها ونشرها قبل بداية فترة تسجيل اللاعبين الأولى، قبل أن يتم عقد ورشة عمل للأندية لأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم.

وتابع البيان أنه تم إعداد لائحة المسابقات والتي تخص 14 مسابقة تختص بمسابقات الكؤوس ودوريات الهواة ومسابقات الفئات السنية.

وأضاف أن لائحة الانضباط والأخلاق تتم الآن مراجعة التعديلات قانونيًا قبل إصدارها خلال الأيام المقبلة.

وأكد البيان أنه تمت مخاطبة أعضاء الجمعية العمومية لأخذ مرئياتهم واعتماد التعديلات على النظام الأساس تمهيدًا لاعتمادها في الاجتماع المقبل للجمعية العمومية.

وأفاد الاتحاد بأن لائحة المسابقات لكرة قدم الصالات مازالت تحت التحديث والتطوير والتي تخص 3 مسابقات، الدوري الممتاز، ودوري الدرجة الأولى، وكأس الاتحاد، وسيتم اعتمادها قبل بداية موسم كرة قدم الصالات نهاية أكتوبر المقبل.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
11:07 PM

اتحاد القدم يعلن: انهينا تطوير لوائح الموسم الرياضي الجديد

شملت الاحتراف والمسابقات .. والانضباط قريبًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
971

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم انتهاءه من تطوير لوائحه للموسم الرياضي المقبل 2019-2020 م.

وكشف الاتحاد في بيان أصدره على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين تم اعتمادها ونشرها قبل بداية فترة تسجيل اللاعبين الأولى، قبل أن يتم عقد ورشة عمل للأندية لأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم.

وتابع البيان أنه تم إعداد لائحة المسابقات والتي تخص 14 مسابقة تختص بمسابقات الكؤوس ودوريات الهواة ومسابقات الفئات السنية.

وأضاف أن لائحة الانضباط والأخلاق تتم الآن مراجعة التعديلات قانونيًا قبل إصدارها خلال الأيام المقبلة.

وأكد البيان أنه تمت مخاطبة أعضاء الجمعية العمومية لأخذ مرئياتهم واعتماد التعديلات على النظام الأساس تمهيدًا لاعتمادها في الاجتماع المقبل للجمعية العمومية.

وأفاد الاتحاد بأن لائحة المسابقات لكرة قدم الصالات مازالت تحت التحديث والتطوير والتي تخص 3 مسابقات، الدوري الممتاز، ودوري الدرجة الأولى، وكأس الاتحاد، وسيتم اعتمادها قبل بداية موسم كرة قدم الصالات نهاية أكتوبر المقبل.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,983
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,880
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,839
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,002

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة