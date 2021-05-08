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"صحافيو الوطن" يناقش المبادرات القادمة وسبل تنفيذها

خلال السحور الرمضاني المقام بفندق ماريوت الرياض

ناقش ملتقى "صحافيو الوطن" المبادرات المزمع تنفيذها خلال النصف الثاني من العام الحالي 2021م، وكيفية إطلاقها مع الأخذ في الاعتبار ما تمر به البلاد والعالم بسبب جائحة كورونا، والبروتوكولات التي أقرّتها الدول للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.

ورفع صحافيو الوطن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على ما يوليانه من رعاية واهتمام بصحة المواطن والمقيم على حد سواء، من توفير اللقاحات وفتح مراكز التطعيم في شتى مناطق المملكة في تنظيم وجودة منقطعة النظير، حتى أصبحت السعودية في مقدمة دول العالم بفضل الله تعالى.

جاء ذلك خلال السحور الرمضاني السنوي الذي أقامه صحافيو الوطن لأعضائه بفندق ماريوت الرياض، بهدف الالتقاء ومناقشة الأفكار والمبادرات المطروحة وسبل تنفيذها فيما يخدم الصحافة السعودية والوطن.

وكان اللقاء ثريًا واعتمدت مبادرات طرحها بعض الأعضاء، تصب في خدمة الوطن والمواطن والصحافة بشكل خاص.

وقال رئيس مجلس إدارة صحافيو الوطن سعيد بن هليّل العجل: حرصاً منا على سلامة الأعضاء والمجتمع واتباعاً للتعليمات فيما يخص التجمعات؛ اكتفينا خلال جائحة كورونا بعمل التصاميم التوعوية التي تصدر رسائلها من قبل الجهات المختصة كالصحة والتجارة وهيئة الغذاء والدواء ونحوها، ونشرها عبر حساباتنا في وسائل التواصل الاجتماعي، ورعاية بعض المبادرات الوطنية.
وأضاف: يتم نشر التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة بشكل دوري منذ بداية الجائحة عبر حساباتنا الرسمية.

وأضاف العجل: "وإن كنا قدمنا ما ينفع الوطن والمواطن فذلك بتوجيهات سعادة الرئيس الفخري لصحافيي الوطن الشيخ المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجربا رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للتكنولوجيا الداعم لنا في جميع ما نقدمه، فله الشكر والتقدير والامتنان ونسأل الله أن يجعل ما يقدم في ميزان حسناته، كما أشكر باسمي وجميع زملائي فندق ماريوت الرياض على حسن الاستقبال والتنظيم، وتطبيقهم للإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة".

يذكر أن “صحافيو الوطن” تأسس منذ ثلاثة أعوام وهو مصرّح من هيئة الإعلام المرئي والمسموع، ويضم نخبة من المدربين المختصين في الإعلام والصحافة، وصحفيين وصنّاع محتوى ومذيعين ورياديين في المسؤولية الاجتماعية، ويهدف لتنفيذ ورعاية المبادرات الوطنية في شتى المجالات، وإنتاج الأفلام القصيرة والبروموهات، كما يقدم خدمات إعلامية متكاملة وفق معايير عالية الجودة وتتوافق مع رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"صحافيو الوطن" يناقش المبادرات القادمة وسبل تنفيذها
سبق

ناقش ملتقى "صحافيو الوطن" المبادرات المزمع تنفيذها خلال النصف الثاني من العام الحالي 2021م، وكيفية إطلاقها مع الأخذ في الاعتبار ما تمر به البلاد والعالم بسبب جائحة كورونا، والبروتوكولات التي أقرّتها الدول للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.

ورفع صحافيو الوطن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على ما يوليانه من رعاية واهتمام بصحة المواطن والمقيم على حد سواء، من توفير اللقاحات وفتح مراكز التطعيم في شتى مناطق المملكة في تنظيم وجودة منقطعة النظير، حتى أصبحت السعودية في مقدمة دول العالم بفضل الله تعالى.

جاء ذلك خلال السحور الرمضاني السنوي الذي أقامه صحافيو الوطن لأعضائه بفندق ماريوت الرياض، بهدف الالتقاء ومناقشة الأفكار والمبادرات المطروحة وسبل تنفيذها فيما يخدم الصحافة السعودية والوطن.

وكان اللقاء ثريًا واعتمدت مبادرات طرحها بعض الأعضاء، تصب في خدمة الوطن والمواطن والصحافة بشكل خاص.

وقال رئيس مجلس إدارة صحافيو الوطن سعيد بن هليّل العجل: حرصاً منا على سلامة الأعضاء والمجتمع واتباعاً للتعليمات فيما يخص التجمعات؛ اكتفينا خلال جائحة كورونا بعمل التصاميم التوعوية التي تصدر رسائلها من قبل الجهات المختصة كالصحة والتجارة وهيئة الغذاء والدواء ونحوها، ونشرها عبر حساباتنا في وسائل التواصل الاجتماعي، ورعاية بعض المبادرات الوطنية.
وأضاف: يتم نشر التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة بشكل دوري منذ بداية الجائحة عبر حساباتنا الرسمية.

وأضاف العجل: "وإن كنا قدمنا ما ينفع الوطن والمواطن فذلك بتوجيهات سعادة الرئيس الفخري لصحافيي الوطن الشيخ المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجربا رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للتكنولوجيا الداعم لنا في جميع ما نقدمه، فله الشكر والتقدير والامتنان ونسأل الله أن يجعل ما يقدم في ميزان حسناته، كما أشكر باسمي وجميع زملائي فندق ماريوت الرياض على حسن الاستقبال والتنظيم، وتطبيقهم للإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة".

يذكر أن “صحافيو الوطن” تأسس منذ ثلاثة أعوام وهو مصرّح من هيئة الإعلام المرئي والمسموع، ويضم نخبة من المدربين المختصين في الإعلام والصحافة، وصحفيين وصنّاع محتوى ومذيعين ورياديين في المسؤولية الاجتماعية، ويهدف لتنفيذ ورعاية المبادرات الوطنية في شتى المجالات، وإنتاج الأفلام القصيرة والبروموهات، كما يقدم خدمات إعلامية متكاملة وفق معايير عالية الجودة وتتوافق مع رؤية المملكة 2030.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
02:55 PM

"صحافيو الوطن" يناقش المبادرات القادمة وسبل تنفيذها

خلال السحور الرمضاني المقام بفندق ماريوت الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ناقش ملتقى "صحافيو الوطن" المبادرات المزمع تنفيذها خلال النصف الثاني من العام الحالي 2021م، وكيفية إطلاقها مع الأخذ في الاعتبار ما تمر به البلاد والعالم بسبب جائحة كورونا، والبروتوكولات التي أقرّتها الدول للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.

ورفع صحافيو الوطن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على ما يوليانه من رعاية واهتمام بصحة المواطن والمقيم على حد سواء، من توفير اللقاحات وفتح مراكز التطعيم في شتى مناطق المملكة في تنظيم وجودة منقطعة النظير، حتى أصبحت السعودية في مقدمة دول العالم بفضل الله تعالى.

جاء ذلك خلال السحور الرمضاني السنوي الذي أقامه صحافيو الوطن لأعضائه بفندق ماريوت الرياض، بهدف الالتقاء ومناقشة الأفكار والمبادرات المطروحة وسبل تنفيذها فيما يخدم الصحافة السعودية والوطن.

وكان اللقاء ثريًا واعتمدت مبادرات طرحها بعض الأعضاء، تصب في خدمة الوطن والمواطن والصحافة بشكل خاص.

وقال رئيس مجلس إدارة صحافيو الوطن سعيد بن هليّل العجل: حرصاً منا على سلامة الأعضاء والمجتمع واتباعاً للتعليمات فيما يخص التجمعات؛ اكتفينا خلال جائحة كورونا بعمل التصاميم التوعوية التي تصدر رسائلها من قبل الجهات المختصة كالصحة والتجارة وهيئة الغذاء والدواء ونحوها، ونشرها عبر حساباتنا في وسائل التواصل الاجتماعي، ورعاية بعض المبادرات الوطنية.
وأضاف: يتم نشر التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة بشكل دوري منذ بداية الجائحة عبر حساباتنا الرسمية.

وأضاف العجل: "وإن كنا قدمنا ما ينفع الوطن والمواطن فذلك بتوجيهات سعادة الرئيس الفخري لصحافيي الوطن الشيخ المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجربا رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للتكنولوجيا الداعم لنا في جميع ما نقدمه، فله الشكر والتقدير والامتنان ونسأل الله أن يجعل ما يقدم في ميزان حسناته، كما أشكر باسمي وجميع زملائي فندق ماريوت الرياض على حسن الاستقبال والتنظيم، وتطبيقهم للإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة".

يذكر أن “صحافيو الوطن” تأسس منذ ثلاثة أعوام وهو مصرّح من هيئة الإعلام المرئي والمسموع، ويضم نخبة من المدربين المختصين في الإعلام والصحافة، وصحفيين وصنّاع محتوى ومذيعين ورياديين في المسؤولية الاجتماعية، ويهدف لتنفيذ ورعاية المبادرات الوطنية في شتى المجالات، وإنتاج الأفلام القصيرة والبروموهات، كما يقدم خدمات إعلامية متكاملة وفق معايير عالية الجودة وتتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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