السلطات البحرينية تعلن فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية
أعلنت السلطات البحرينية عن فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
وتفصيلاً، كشفت هيئة الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين عن "الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية في مجالها الجوي وتعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 11 يناير 2021، وذلك في تمام الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش"، حسب روسيا اليوم.
وأعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الثلاثاء الماضي، عن توصل قادة دول مجلس التعاون ومصر خلال قمة العلا إلى اتفاق حول طي صفحة "أزمة الخليج"، وعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى بشكل كامل.
السلطات البحرينية تعلن فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-01-11
أعلنت السلطات البحرينية عن فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
وتفصيلاً، كشفت هيئة الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين عن "الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية في مجالها الجوي وتعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 11 يناير 2021، وذلك في تمام الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش"، حسب روسيا اليوم.
وأعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الثلاثاء الماضي، عن توصل قادة دول مجلس التعاون ومصر خلال قمة العلا إلى اتفاق حول طي صفحة "أزمة الخليج"، وعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى بشكل كامل.
11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
12:26 AM
اخر تعديل
11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
03:20 AM
السلطات البحرينية تعلن فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية
أعلنت السلطات البحرينية عن فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
وتفصيلاً، كشفت هيئة الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين عن "الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية في مجالها الجوي وتعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 11 يناير 2021، وذلك في تمام الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش"، حسب روسيا اليوم.
وأعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الثلاثاء الماضي، عن توصل قادة دول مجلس التعاون ومصر خلال قمة العلا إلى اتفاق حول طي صفحة "أزمة الخليج"، وعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى بشكل كامل.