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"الحصيني" يكشف خريطة أمطار الـ 24 ساعة المقبلة: الواقع أفضل

قال مغرّداً: تكون حالاتها متفاوتة تصاحبها حبات بَرَد بمناطق عدة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطولات متفرقة بمناطق عدة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": توقعات الأمطار خلال الـ "٢٤" ساعة المقبلة من صباح اليوم الأحد إلى صباح الإثنين -إن شاء الله- ولعل الواقع أفضل.. متوقع أمطار متفاوتة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والشمالية والجوف وحائل والقصيم والشرقية والباحة وعسير وجازان والكويت والبحرين وقطر والإمارات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: الشرقية، الرياض، مكة المكرّمة، الباحة، عسير، وجازان، وأجزاءٍ من مناطق (حائل، القصيم، المدينة المنوّرة), كما يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة وتكوُّن الضباب خلال ساعات الليل وصباح الغد على المناطق الشمالية.

أمطار حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" يكشف خريطة أمطار الـ 24 ساعة المقبلة: الواقع أفضل
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطولات متفرقة بمناطق عدة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": توقعات الأمطار خلال الـ "٢٤" ساعة المقبلة من صباح اليوم الأحد إلى صباح الإثنين -إن شاء الله- ولعل الواقع أفضل.. متوقع أمطار متفاوتة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والشمالية والجوف وحائل والقصيم والشرقية والباحة وعسير وجازان والكويت والبحرين وقطر والإمارات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: الشرقية، الرياض، مكة المكرّمة، الباحة، عسير، وجازان، وأجزاءٍ من مناطق (حائل، القصيم، المدينة المنوّرة), كما يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة وتكوُّن الضباب خلال ساعات الليل وصباح الغد على المناطق الشمالية.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
08:23 AM

"الحصيني" يكشف خريطة أمطار الـ 24 ساعة المقبلة: الواقع أفضل

قال مغرّداً: تكون حالاتها متفاوتة تصاحبها حبات بَرَد بمناطق عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطولات متفرقة بمناطق عدة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": توقعات الأمطار خلال الـ "٢٤" ساعة المقبلة من صباح اليوم الأحد إلى صباح الإثنين -إن شاء الله- ولعل الواقع أفضل.. متوقع أمطار متفاوتة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والشمالية والجوف وحائل والقصيم والشرقية والباحة وعسير وجازان والكويت والبحرين وقطر والإمارات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: الشرقية، الرياض، مكة المكرّمة، الباحة، عسير، وجازان، وأجزاءٍ من مناطق (حائل، القصيم، المدينة المنوّرة), كما يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة وتكوُّن الضباب خلال ساعات الليل وصباح الغد على المناطق الشمالية.

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