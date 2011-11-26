النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا.. تونس تسجل 1100 إصابة جديدة و48 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أكثر من 500 إصابة بالفيروس في إثيوبيا

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1094 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و48 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 91 ألفًا و307 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و983 وفاة.

إثيوبيا

سجلت إثيوبيا 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الإثيوبية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 107 آلاف و109 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و664 وفاة.

تونس فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا.. تونس تسجل 1100 إصابة جديدة و48 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1094 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و48 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 91 ألفًا و307 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و983 وفاة.

إثيوبيا

سجلت إثيوبيا 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الإثيوبية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 107 آلاف و109 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و664 وفاة.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
08:48 AM

كورونا.. تونس تسجل 1100 إصابة جديدة و48 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أكثر من 500 إصابة بالفيروس في إثيوبيا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
68

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1094 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و48 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 91 ألفًا و307 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و983 وفاة.

إثيوبيا

سجلت إثيوبيا 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الإثيوبية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 107 آلاف و109 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و664 وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,123
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,239
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,810
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,564

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة