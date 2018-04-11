"زين السعودية" تطلق الشريحة الإلكترونية eSIM لأول مرة في المملكة

وداعاً للشريحة التقليدية

أعلنت "زين السعودية" عن عزمها إطلاق الشريحة الإلكترونية (eSIM)، وذلك في يوم 13 ابريل 2020 وهي الشريحة الأكثر تقدمًا من حيث التقنية، والأكثر سهولة من حيث الاستخدام، والتي يتوافر بها عدد من المزايا النوعية عالية الكفاءة.

من جهته، أكد المهندس سلطان الدغيثر الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" أن الشريحة الإلكترونية ستضيف قيمة نوعية جديدة للكثير من عملاء "زين السعودية"، وأشار إلى أن الشركة تعمل بشكل دؤوب لمواكبة أحدث التقنيات العالمية، ونقلها بشغف وحرص وجودة إلى الأسواق المحلية.

وأضاف الدغيثر: "نعمل في زين السعودية على أن نلبي دائمًا تطلعات عملائنا الكرام، وندرك تمامًا أن هذه التطلعات لا سقف لها، لكننا نعمل حتمًا من أجلهم، ومن هنا يأتي حرص الشركة على توفير أحدث التقنيات وأكثرها جودة"، لافتاً إلى أن الشريحة الإلكترونية (esim )متاحة على التطبيق والموقع الالكتروني ولا يتطلب طلبها لزيارة أي فرع.

وتعد الشريحة الإلكترونية (eSIM)، شريحة مدمجة يتم تضمينها داخل الهواتف أو الأجهزة الذكية عموماً ولها نفس وظيفة الشريحة التقليدية دون الحاجة إلى استبدالها فالمعلومات المخزنة عليها قابلة للتعديل،وتتميز الشريحة المدمجة ال eSIM بعدم حاجتها لمساحة كبيرة على الجهاز، بل تكون مع اللوحة الأم للهواتف الذكية.

وتتوفر هذه الميزة على عدة أجهزه منها اجهزة الايفون الحديثة iPhone Xs وبالاضافة لاحدث اجهزة سامونج وهواوي مثل سامسونج S20 وهواوي P40.

وتتميز الشريحة الإلكترونية، بإمكانية إضافة رقم إضافي للأجهزة الذكية دون الحاجة لشريحة تقليدية، إضافة إلى أنها تساعد على تحسين أداء البطارية لأن الشريحة الإلكترونية تستهلك نسبة صغيرة جداً من قوة البطارية ومن قوة الذاكرة العشوائية، كما أنه في حال تم تغيير جهاز الهاتف لا يحتاج المستخدم سوى إدخال إعدادات "الشريحة" في الجهاز الجديد.

يذكر أن "زين السعودية" أطلقت باقتين خاصة بـ esim الأولى، أسبوعية تشمل مكالمات محلية لامحدودة لكل الشبكات و بيانات 5 جيجا و5 ريال رصيد في متجر التطبيقات بـ 29 ريال، والثانية باقة شهرية تشمل مكالمات محلية لا محدودة و40 جيجا و20 ريال رصيد متجر التطبيقات ب 99 ريال.