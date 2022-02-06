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لصحة العمود الفقري.. طبيب: احذروا النوم على هذه الأشياء

حرصًا على العمود الفقري وراحة أسفل الظهر، حذر طبيب روسي من مخاطر النوم على الأسِرَّة القابلة للطي أو الهوائية، لفترات طويلة.

وقال بافيل كوكوتوف، طبيب الأعصاب والمعالج بتقويم العمود الفقري، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إنه لا يجب النوم بشكل دائم على أسِرَّة قابلة للطي أو فرشة هوائية.

وأضاف قائلًا: "عند استخدام سرير قابل للطي أو فرشة هوائية كسرير دائم؛ فإننا لا نحصل على التأثير المطلوب لتقويم العظام. على سبيل المثال، تم تصميم مراتب النوابض التقليدية بطريقة يتم فيها ضغط المرتبة في فترات زمنية معينة تحت وطأة وزن الجسم بطرق مختلفة؛ أي أنه في منطقة الورك يكون أقوى إلى حد ما، وفي مناطق أسفل الظهر تكون أصغر؛ بحيث يتم إنشاء منحنيات طبيعية وتكون العضلات في حالة استرخاء".

وتابع طبيب الأعصاب: "على سرير قابل للطي أو فرشة هوائية، يحاول العمود الفقري الاستقرار باستمرار، وهذا يؤدي إلى إجهاد العضلات والتشنج، ونتيجة لذلك، نشعر بألم في الرقبة، في منطقة أسفل الظهر في الصباح".

وحذّر "كوكوتوف" من عدم الراحة، ففي المستقبل قد تحدث أمراض معينة في العمود الفقري يمكن أن تؤدي لاضطرابات في النوم والقلق واضطرابات هرمونية وما إلى ذلك.

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لصحة العمود الفقري.. طبيب: احذروا النوم على هذه الأشياء
سبق

حرصًا على العمود الفقري وراحة أسفل الظهر، حذر طبيب روسي من مخاطر النوم على الأسِرَّة القابلة للطي أو الهوائية، لفترات طويلة.

وقال بافيل كوكوتوف، طبيب الأعصاب والمعالج بتقويم العمود الفقري، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إنه لا يجب النوم بشكل دائم على أسِرَّة قابلة للطي أو فرشة هوائية.

وأضاف قائلًا: "عند استخدام سرير قابل للطي أو فرشة هوائية كسرير دائم؛ فإننا لا نحصل على التأثير المطلوب لتقويم العظام. على سبيل المثال، تم تصميم مراتب النوابض التقليدية بطريقة يتم فيها ضغط المرتبة في فترات زمنية معينة تحت وطأة وزن الجسم بطرق مختلفة؛ أي أنه في منطقة الورك يكون أقوى إلى حد ما، وفي مناطق أسفل الظهر تكون أصغر؛ بحيث يتم إنشاء منحنيات طبيعية وتكون العضلات في حالة استرخاء".

وتابع طبيب الأعصاب: "على سرير قابل للطي أو فرشة هوائية، يحاول العمود الفقري الاستقرار باستمرار، وهذا يؤدي إلى إجهاد العضلات والتشنج، ونتيجة لذلك، نشعر بألم في الرقبة، في منطقة أسفل الظهر في الصباح".

وحذّر "كوكوتوف" من عدم الراحة، ففي المستقبل قد تحدث أمراض معينة في العمود الفقري يمكن أن تؤدي لاضطرابات في النوم والقلق واضطرابات هرمونية وما إلى ذلك.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
02:29 PM

لصحة العمود الفقري.. طبيب: احذروا النوم على هذه الأشياء

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
9,245

حرصًا على العمود الفقري وراحة أسفل الظهر، حذر طبيب روسي من مخاطر النوم على الأسِرَّة القابلة للطي أو الهوائية، لفترات طويلة.

وقال بافيل كوكوتوف، طبيب الأعصاب والمعالج بتقويم العمود الفقري، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إنه لا يجب النوم بشكل دائم على أسِرَّة قابلة للطي أو فرشة هوائية.

وأضاف قائلًا: "عند استخدام سرير قابل للطي أو فرشة هوائية كسرير دائم؛ فإننا لا نحصل على التأثير المطلوب لتقويم العظام. على سبيل المثال، تم تصميم مراتب النوابض التقليدية بطريقة يتم فيها ضغط المرتبة في فترات زمنية معينة تحت وطأة وزن الجسم بطرق مختلفة؛ أي أنه في منطقة الورك يكون أقوى إلى حد ما، وفي مناطق أسفل الظهر تكون أصغر؛ بحيث يتم إنشاء منحنيات طبيعية وتكون العضلات في حالة استرخاء".

وتابع طبيب الأعصاب: "على سرير قابل للطي أو فرشة هوائية، يحاول العمود الفقري الاستقرار باستمرار، وهذا يؤدي إلى إجهاد العضلات والتشنج، ونتيجة لذلك، نشعر بألم في الرقبة، في منطقة أسفل الظهر في الصباح".

وحذّر "كوكوتوف" من عدم الراحة، ففي المستقبل قد تحدث أمراض معينة في العمود الفقري يمكن أن تؤدي لاضطرابات في النوم والقلق واضطرابات هرمونية وما إلى ذلك.

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