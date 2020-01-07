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جريمة مأساوية .. رجل يبيع ابنته لـ "مغتصِب" مقابل 3 دولارات

جريمة دارت رحاها في باكستان والشرطة تعتقل الأب والمشتري

أسدلت الشرطة الباكستانية الستار على جريمة مأساوية تعرّضت لها فتاة عمرها 12 عاماً، بعد أن باتت سلعة "باعها" والدها لرجل تعرّضت على يديه لمحاولة اغتصاب.

وألقت السلطات في باكستان القبض على رجل، بعد أن "باع" ابنته مقابل نحو 3 دولارات، بمدينة قصور في إقليم البنجاب- شرقي البلاد.

واعتقلت الشرطة أيضاً المشتري، وفقاً لما ذكرت تقارير صحفية محلية نقلت عنها "سكاي نيوز عربية".

وأبلغت الأم الشرطة بشأن الجريمة، مشيرة إلى أن الأب دعا رجلاً إلى بيته لـ "الاعتداء جنسياً" على ابنته، بعد أن "باعه" إياها مقابل 500 روبية باكستانية.

وكشفت محطة "دون نيوز" الباكستانية، أن الأم كانت في عملها وقت وقوع اتفاق البيع، لكنها علمت بالواقعة بعدما أخبرتها الطفلة.

وبعد إجراء فحص طبي على الطفلة، قال الأطباء إنها تعرّضت لمحاولة اغتصاب.

وقالت المحطة واسعة الانتشار إن الرجل الذي دفع المال، سبق اتهامه في واقعة اعتداءٍ جنسي عام 2013، لكنه لم يتلقَ أيَّ عقوبةٍ قانونية وقتها.

ووجّهت السلطات الباكستانية تهمة "الاتجار بالبشر بغرض الجنس" للأب والمشتري.

الشرطة الباكستانية اغتصاب

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جريمة مأساوية .. رجل يبيع ابنته لـ "مغتصِب" مقابل 3 دولارات
سبق

أسدلت الشرطة الباكستانية الستار على جريمة مأساوية تعرّضت لها فتاة عمرها 12 عاماً، بعد أن باتت سلعة "باعها" والدها لرجل تعرّضت على يديه لمحاولة اغتصاب.

وألقت السلطات في باكستان القبض على رجل، بعد أن "باع" ابنته مقابل نحو 3 دولارات، بمدينة قصور في إقليم البنجاب- شرقي البلاد.

واعتقلت الشرطة أيضاً المشتري، وفقاً لما ذكرت تقارير صحفية محلية نقلت عنها "سكاي نيوز عربية".

وأبلغت الأم الشرطة بشأن الجريمة، مشيرة إلى أن الأب دعا رجلاً إلى بيته لـ "الاعتداء جنسياً" على ابنته، بعد أن "باعه" إياها مقابل 500 روبية باكستانية.

وكشفت محطة "دون نيوز" الباكستانية، أن الأم كانت في عملها وقت وقوع اتفاق البيع، لكنها علمت بالواقعة بعدما أخبرتها الطفلة.

وبعد إجراء فحص طبي على الطفلة، قال الأطباء إنها تعرّضت لمحاولة اغتصاب.

وقالت المحطة واسعة الانتشار إن الرجل الذي دفع المال، سبق اتهامه في واقعة اعتداءٍ جنسي عام 2013، لكنه لم يتلقَ أيَّ عقوبةٍ قانونية وقتها.

ووجّهت السلطات الباكستانية تهمة "الاتجار بالبشر بغرض الجنس" للأب والمشتري.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
08:51 AM

جريمة مأساوية .. رجل يبيع ابنته لـ "مغتصِب" مقابل 3 دولارات

جريمة دارت رحاها في باكستان والشرطة تعتقل الأب والمشتري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسدلت الشرطة الباكستانية الستار على جريمة مأساوية تعرّضت لها فتاة عمرها 12 عاماً، بعد أن باتت سلعة "باعها" والدها لرجل تعرّضت على يديه لمحاولة اغتصاب.

وألقت السلطات في باكستان القبض على رجل، بعد أن "باع" ابنته مقابل نحو 3 دولارات، بمدينة قصور في إقليم البنجاب- شرقي البلاد.

واعتقلت الشرطة أيضاً المشتري، وفقاً لما ذكرت تقارير صحفية محلية نقلت عنها "سكاي نيوز عربية".

وأبلغت الأم الشرطة بشأن الجريمة، مشيرة إلى أن الأب دعا رجلاً إلى بيته لـ "الاعتداء جنسياً" على ابنته، بعد أن "باعه" إياها مقابل 500 روبية باكستانية.

وكشفت محطة "دون نيوز" الباكستانية، أن الأم كانت في عملها وقت وقوع اتفاق البيع، لكنها علمت بالواقعة بعدما أخبرتها الطفلة.

وبعد إجراء فحص طبي على الطفلة، قال الأطباء إنها تعرّضت لمحاولة اغتصاب.

وقالت المحطة واسعة الانتشار إن الرجل الذي دفع المال، سبق اتهامه في واقعة اعتداءٍ جنسي عام 2013، لكنه لم يتلقَ أيَّ عقوبةٍ قانونية وقتها.

ووجّهت السلطات الباكستانية تهمة "الاتجار بالبشر بغرض الجنس" للأب والمشتري.

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