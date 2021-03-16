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بلدية ينبع تكثف جولاتها وتغلق مطعمًا وصالون حلاقة لعدم وجود شهادات صحية

وضعت خطة عمل لمتابعة متقيدي ومخالفي قرارات الوزارة في الإجراءات الوقائية

تكتف بلدية محافظة ينبع جولاتها الميدانية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والممارسات الآمنة على جميع الأنشطة الصحية، حيث تم إغلاق مطعم وصالون حلاقة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

كما تم تطبيق القرار الذي يقتضي بمنع تقديم المأكولات والمشروبات داخل المنشآت الغذائية واقتصار تقديم الخدمة على الطلبات الخارجية والتوصيل فقط وإلغاء الجلسات الجانبية لعربات الأطعمة فودترك كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس ‎كورونا المستجد.

فيما ‏أوضحت البلدية ممثلة في وكالة البلدية للخدمات أنها وضعت خطة عمل لمتابعة متقيدي ومخالفي قرارات الوزارة في الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

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بلدية ينبع تكثف جولاتها وتغلق مطعمًا وصالون حلاقة لعدم وجود شهادات صحية
سبق

تكتف بلدية محافظة ينبع جولاتها الميدانية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والممارسات الآمنة على جميع الأنشطة الصحية، حيث تم إغلاق مطعم وصالون حلاقة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

كما تم تطبيق القرار الذي يقتضي بمنع تقديم المأكولات والمشروبات داخل المنشآت الغذائية واقتصار تقديم الخدمة على الطلبات الخارجية والتوصيل فقط وإلغاء الجلسات الجانبية لعربات الأطعمة فودترك كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس ‎كورونا المستجد.

فيما ‏أوضحت البلدية ممثلة في وكالة البلدية للخدمات أنها وضعت خطة عمل لمتابعة متقيدي ومخالفي قرارات الوزارة في الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
12:52 AM

بلدية ينبع تكثف جولاتها وتغلق مطعمًا وصالون حلاقة لعدم وجود شهادات صحية

وضعت خطة عمل لمتابعة متقيدي ومخالفي قرارات الوزارة في الإجراءات الوقائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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تكتف بلدية محافظة ينبع جولاتها الميدانية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والممارسات الآمنة على جميع الأنشطة الصحية، حيث تم إغلاق مطعم وصالون حلاقة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

كما تم تطبيق القرار الذي يقتضي بمنع تقديم المأكولات والمشروبات داخل المنشآت الغذائية واقتصار تقديم الخدمة على الطلبات الخارجية والتوصيل فقط وإلغاء الجلسات الجانبية لعربات الأطعمة فودترك كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس ‎كورونا المستجد.

فيما ‏أوضحت البلدية ممثلة في وكالة البلدية للخدمات أنها وضعت خطة عمل لمتابعة متقيدي ومخالفي قرارات الوزارة في الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

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