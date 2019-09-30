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الرياض.. بدء دورات حفظ الطاقة في المباني للالتزام بالترشيد والاستهلاك

تهدف إلى رفع كفاءة المختصين في هذه الجهات

انطلقت في الرياض دورة "حفظ الطاقة في المباني" الموجه للمختصين من منسوبي الجهات الحكومية، والتي ينظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على مدى أربعة أيام.

وتعد هذه الدورة التدريبية هي الأولى ضمن عشر دورات تدريبية يعتزم المركز تنظيمها بالتعاون مع المؤسسة حتى نهاية 2019 في عدد من مدن المملكة تشمل الرياض وجدة والخبر وينبع وتبوك وجازان، حيث تهدف هذه الدورات إلى رفع كفاءة المختصين في الجهات الحكومية للالتزام بالصيانة الدورية والوقائية التي تسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الحكومية.

ووفق الاتفاقية المبرمة في وقت سابق بين مركز كفاءة الطاقة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يتم تقديم هذه الدورات بشكل مجاني للمتدربين العاملين في الوحدات الإدارية الحكومية ذات العلاقة كإدارات الصيانة والمشاريع والخدمات المساندة والخدمات العامة.

يُذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وفي إطار اهتمامه بتطبيق آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي التي وجّه المقام السامي الكريم بتنفيذها، يعمل على 3 مسارات، أولها المسار الفني الذي يهدف إلى إيضاح المعايير اللازمة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في كل المرافق والمنشآت الحكومية القائمة وآليات تطبيقها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. بدء دورات حفظ الطاقة في المباني للالتزام بالترشيد والاستهلاك
سبق

انطلقت في الرياض دورة "حفظ الطاقة في المباني" الموجه للمختصين من منسوبي الجهات الحكومية، والتي ينظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على مدى أربعة أيام.

وتعد هذه الدورة التدريبية هي الأولى ضمن عشر دورات تدريبية يعتزم المركز تنظيمها بالتعاون مع المؤسسة حتى نهاية 2019 في عدد من مدن المملكة تشمل الرياض وجدة والخبر وينبع وتبوك وجازان، حيث تهدف هذه الدورات إلى رفع كفاءة المختصين في الجهات الحكومية للالتزام بالصيانة الدورية والوقائية التي تسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الحكومية.

ووفق الاتفاقية المبرمة في وقت سابق بين مركز كفاءة الطاقة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يتم تقديم هذه الدورات بشكل مجاني للمتدربين العاملين في الوحدات الإدارية الحكومية ذات العلاقة كإدارات الصيانة والمشاريع والخدمات المساندة والخدمات العامة.

يُذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وفي إطار اهتمامه بتطبيق آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي التي وجّه المقام السامي الكريم بتنفيذها، يعمل على 3 مسارات، أولها المسار الفني الذي يهدف إلى إيضاح المعايير اللازمة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في كل المرافق والمنشآت الحكومية القائمة وآليات تطبيقها.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
06:27 PM

الرياض.. بدء دورات حفظ الطاقة في المباني للالتزام بالترشيد والاستهلاك

تهدف إلى رفع كفاءة المختصين في هذه الجهات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت في الرياض دورة "حفظ الطاقة في المباني" الموجه للمختصين من منسوبي الجهات الحكومية، والتي ينظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على مدى أربعة أيام.

وتعد هذه الدورة التدريبية هي الأولى ضمن عشر دورات تدريبية يعتزم المركز تنظيمها بالتعاون مع المؤسسة حتى نهاية 2019 في عدد من مدن المملكة تشمل الرياض وجدة والخبر وينبع وتبوك وجازان، حيث تهدف هذه الدورات إلى رفع كفاءة المختصين في الجهات الحكومية للالتزام بالصيانة الدورية والوقائية التي تسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الحكومية.

ووفق الاتفاقية المبرمة في وقت سابق بين مركز كفاءة الطاقة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يتم تقديم هذه الدورات بشكل مجاني للمتدربين العاملين في الوحدات الإدارية الحكومية ذات العلاقة كإدارات الصيانة والمشاريع والخدمات المساندة والخدمات العامة.

يُذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وفي إطار اهتمامه بتطبيق آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي التي وجّه المقام السامي الكريم بتنفيذها، يعمل على 3 مسارات، أولها المسار الفني الذي يهدف إلى إيضاح المعايير اللازمة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في كل المرافق والمنشآت الحكومية القائمة وآليات تطبيقها.

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