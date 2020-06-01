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أكبر طائرة كهربائية في العالم تبدأ أولى رحلاتها

خطوات قليلة لإطلاق أسطول طائرات صديقة للبيئة

بات العالم على بُعد خطوات قليلة للإعلان عن الإطلاق الرسمي لأسطول من الطائرات الكهربائية الصديقة للبيئة؛ سواء للاستخدام التجاري أو الحربي.

وكشف موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص عن أن طائرة "سيسنا المعدلة"، التي تُعد أكبر طائرة كهربائية تم إنتاجها على الإطلاق بدأت أولى رحلاتها.

وأشار الموقع إلى أن ذلك يُعتبر خطوة أولى لكي تحل تلك الطائرات بديلة عن طائرات الوقود المستخدمة تجاريًّا وحربيًّا.

وصنعت شركتا "ماغنيكس" و"آيروتيك" تلك الطائرة التي تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية.

وأجرت الطائرة أولى رحلاتها من مطار "غراند كونتري" الدولي في ولاية واشنطن، وطارت لنحو 30 دقيقة.

واستخدمت الطائرة محركًا من نوع "مانغني 500" بدلًا من المحرك التوربيني المعتاد.

وقال رواي غانزارسكي، رئيس شركة "ماغنيكس": إن الرحلة تمت بنجاح بالغ ولم يظهر خلالها أي عوائق أو مشاكل.

ويمكن لتلك الطائرة الحالية أن تنقل ما بين 4 إلى 5 ركاب فقط، لمسافة 100 ميل.

وتتميز تلك الرحلة -بجانب أنها صديقة للبيئة- بأنها ذات تكلفة ضئيلة للغاية؛ حيث تصل تكلفتها نحو 6 دولارات فقط.

وتعمل الشركات المصنّعة على تطوير التقنيات الخاصة بالطائرة لتحمل نحو 9 أشخاص.

ومن المتوقع أن تحصل الشهادة الأولية المتوقعة للطائرة بحلول عام 2021.

الطائرات الكهربائية طائرة سيسنا المعدلة

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أكبر طائرة كهربائية في العالم تبدأ أولى رحلاتها
سبق

بات العالم على بُعد خطوات قليلة للإعلان عن الإطلاق الرسمي لأسطول من الطائرات الكهربائية الصديقة للبيئة؛ سواء للاستخدام التجاري أو الحربي.

وكشف موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص عن أن طائرة "سيسنا المعدلة"، التي تُعد أكبر طائرة كهربائية تم إنتاجها على الإطلاق بدأت أولى رحلاتها.

وأشار الموقع إلى أن ذلك يُعتبر خطوة أولى لكي تحل تلك الطائرات بديلة عن طائرات الوقود المستخدمة تجاريًّا وحربيًّا.

وصنعت شركتا "ماغنيكس" و"آيروتيك" تلك الطائرة التي تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية.

وأجرت الطائرة أولى رحلاتها من مطار "غراند كونتري" الدولي في ولاية واشنطن، وطارت لنحو 30 دقيقة.

واستخدمت الطائرة محركًا من نوع "مانغني 500" بدلًا من المحرك التوربيني المعتاد.

وقال رواي غانزارسكي، رئيس شركة "ماغنيكس": إن الرحلة تمت بنجاح بالغ ولم يظهر خلالها أي عوائق أو مشاكل.

ويمكن لتلك الطائرة الحالية أن تنقل ما بين 4 إلى 5 ركاب فقط، لمسافة 100 ميل.

وتتميز تلك الرحلة -بجانب أنها صديقة للبيئة- بأنها ذات تكلفة ضئيلة للغاية؛ حيث تصل تكلفتها نحو 6 دولارات فقط.

وتعمل الشركات المصنّعة على تطوير التقنيات الخاصة بالطائرة لتحمل نحو 9 أشخاص.

ومن المتوقع أن تحصل الشهادة الأولية المتوقعة للطائرة بحلول عام 2021.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
11:07 AM

أكبر طائرة كهربائية في العالم تبدأ أولى رحلاتها

خطوات قليلة لإطلاق أسطول طائرات صديقة للبيئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بات العالم على بُعد خطوات قليلة للإعلان عن الإطلاق الرسمي لأسطول من الطائرات الكهربائية الصديقة للبيئة؛ سواء للاستخدام التجاري أو الحربي.

وكشف موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص عن أن طائرة "سيسنا المعدلة"، التي تُعد أكبر طائرة كهربائية تم إنتاجها على الإطلاق بدأت أولى رحلاتها.

وأشار الموقع إلى أن ذلك يُعتبر خطوة أولى لكي تحل تلك الطائرات بديلة عن طائرات الوقود المستخدمة تجاريًّا وحربيًّا.

وصنعت شركتا "ماغنيكس" و"آيروتيك" تلك الطائرة التي تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية.

وأجرت الطائرة أولى رحلاتها من مطار "غراند كونتري" الدولي في ولاية واشنطن، وطارت لنحو 30 دقيقة.

واستخدمت الطائرة محركًا من نوع "مانغني 500" بدلًا من المحرك التوربيني المعتاد.

وقال رواي غانزارسكي، رئيس شركة "ماغنيكس": إن الرحلة تمت بنجاح بالغ ولم يظهر خلالها أي عوائق أو مشاكل.

ويمكن لتلك الطائرة الحالية أن تنقل ما بين 4 إلى 5 ركاب فقط، لمسافة 100 ميل.

وتتميز تلك الرحلة -بجانب أنها صديقة للبيئة- بأنها ذات تكلفة ضئيلة للغاية؛ حيث تصل تكلفتها نحو 6 دولارات فقط.

وتعمل الشركات المصنّعة على تطوير التقنيات الخاصة بالطائرة لتحمل نحو 9 أشخاص.

ومن المتوقع أن تحصل الشهادة الأولية المتوقعة للطائرة بحلول عام 2021.

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