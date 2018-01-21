تستكمل اليوم الجمعة مباريات الجولة 18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام أربع مباريات على النحو التالي: الباطن - الهلال تُقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت الرياض على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن. الباطن يدخل اللقاء وفي جعبته 15 نقطة في المركز قبل الأخير فيما يملك الهلال 30 نقطة في المركز الرابع. ضمك - الأهلي تُقام المباراة في تمام الساعة الرابعة إلا خمس دقائق على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها. يدخل ضمك اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 29 نقطة في حين يملك الأهلي 19 نقطة في المركز التاسع. التعاون - النصر تُقام المباراة عند 3:40 عصرًا، على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في بريدة. يدخل التعاون المباراة وهو في المركز الـ 13 برصيد 17 نقطة في حين يملك النصر 32 نقطة في المركز الثالث. الاتحاد - الفيصلي تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة. يدخل الاتحاد المباراة وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 38 نقطة بينما يملك الفيصلي 16 نقطة في المركز الـ 14.

عصر ومساء اليوم .. "الاتحاد" لتأكيد الصدارة و"النصر" للزحف إلى المركز الثاني محمد السيّد سبق 2022-01-21 تستكمل اليوم الجمعة مباريات الجولة 18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام أربع مباريات على النحو التالي:



الباطن - الهلال

تُقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت الرياض على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن.



الباطن يدخل اللقاء وفي جعبته 15 نقطة في المركز قبل الأخير فيما يملك الهلال 30 نقطة في المركز الرابع.



ضمك - الأهلي

تُقام المباراة في تمام الساعة الرابعة إلا خمس دقائق على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها.



يدخل ضمك اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 29 نقطة في حين يملك الأهلي 19 نقطة في المركز التاسع.



التعاون - النصر

تُقام المباراة عند 3:40 عصرًا، على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في بريدة.



يدخل التعاون المباراة وهو في المركز الـ 13 برصيد 17 نقطة في حين يملك النصر 32 نقطة في المركز الثالث.



الاتحاد - الفيصلي

تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.



يدخل الاتحاد المباراة وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 38 نقطة بينما يملك الفيصلي 16 نقطة في المركز الـ 14.

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443 12:14 AM

عصر ومساء اليوم .. "الاتحاد" لتأكيد الصدارة و"النصر" للزحف إلى المركز الثاني الهلال والأهلي أمام الباطن وضمك لتحسين المراكز





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تستكمل اليوم الجمعة مباريات الجولة 18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام أربع مباريات على النحو التالي:



الباطن - الهلال

تُقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت الرياض على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن.



الباطن يدخل اللقاء وفي جعبته 15 نقطة في المركز قبل الأخير فيما يملك الهلال 30 نقطة في المركز الرابع.



ضمك - الأهلي

تُقام المباراة في تمام الساعة الرابعة إلا خمس دقائق على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها.



يدخل ضمك اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 29 نقطة في حين يملك الأهلي 19 نقطة في المركز التاسع.



التعاون - النصر

تُقام المباراة عند 3:40 عصرًا، على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في بريدة.



يدخل التعاون المباراة وهو في المركز الـ 13 برصيد 17 نقطة في حين يملك النصر 32 نقطة في المركز الثالث.



الاتحاد - الفيصلي

تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.



يدخل الاتحاد المباراة وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 38 نقطة بينما يملك الفيصلي 16 نقطة في المركز الـ 14.