النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عرس الدرعية" للسيارات الكلاسيكية ينطلق بمشاركة عالمية وكرنفال مبهر

الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط

انطلقت فعاليات مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية 2020، الذي تحتضنه محافظة الدرعية، بدعم مباشر من محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله، وبرعاية من هيئة تطوير بوابة الدرعية، وتنظمه مؤسسة الدرعية الأثرية، في المهرجان الذي يحضره أبرز مالكي السيارات الكلاسيكية والقديمة في العالم.

وشكلت أكثر من 500 مركبة كلاسيكية ونادرة وقديمة ومعدلة، إلى جانب عرض للدراجات النارية والمركبات القديمة الفاخرة والنادرة محوراً رئيسياً للمهرجان، الذي يستمر حتى 29 فبراير 2020م، حيث يعد المهرجان أضخم مهرجان من نوعه ينظم في الشرق الأوسط.

وشارك في المهرجان نحو 500 مركبة تعود ملكيتها لأفراد من الهواة وعشاق المركبات الكلاسيكية والقديمة من جيلي المخضرمين والشباب، من السعودية ومن دول مجلس التعاون والأردن ولبنان وإيطاليا وغيرها، وسط كرنفال مبهر ومتنوع للسيارات الكلاسيكية.

كما نُظم على هامش المهرجان، مزاد للسيارات الكلاسيكية والقديمة، إلى جانب فعاليات ومسابقات ترفيهية للكبار والصغار، منها: معرض للفن التشكيلي، وبازار لقطع غيار السيارات، وبازار تذكاريات، ومسابقات للأسرة والطفل، إلى جانب فعاليات ترفيهية متعددة.

وشارك في تحكيم أعمال المهرجان نحو 50 شخصاً، خلال مسابقات المهرجان المختلفة لأفضل السيارات الكلاسيكية 50 حكماً، منهم 25 من العرب من السعودية ودول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى، إضافة إلى 25 حكماً أجنبياً من أوروبا وأفريقيا وأمريكا.

وقد قسمت مشاركات المهرجان إلى 28 فئة، إلى جانب مهرجان الدراجات النارية.

الدرعية مؤسسة الدرعية الأثرية مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية 2020

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"عرس الدرعية" للسيارات الكلاسيكية ينطلق بمشاركة عالمية وكرنفال مبهر
سبق

انطلقت فعاليات مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية 2020، الذي تحتضنه محافظة الدرعية، بدعم مباشر من محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله، وبرعاية من هيئة تطوير بوابة الدرعية، وتنظمه مؤسسة الدرعية الأثرية، في المهرجان الذي يحضره أبرز مالكي السيارات الكلاسيكية والقديمة في العالم.

وشكلت أكثر من 500 مركبة كلاسيكية ونادرة وقديمة ومعدلة، إلى جانب عرض للدراجات النارية والمركبات القديمة الفاخرة والنادرة محوراً رئيسياً للمهرجان، الذي يستمر حتى 29 فبراير 2020م، حيث يعد المهرجان أضخم مهرجان من نوعه ينظم في الشرق الأوسط.

وشارك في المهرجان نحو 500 مركبة تعود ملكيتها لأفراد من الهواة وعشاق المركبات الكلاسيكية والقديمة من جيلي المخضرمين والشباب، من السعودية ومن دول مجلس التعاون والأردن ولبنان وإيطاليا وغيرها، وسط كرنفال مبهر ومتنوع للسيارات الكلاسيكية.

كما نُظم على هامش المهرجان، مزاد للسيارات الكلاسيكية والقديمة، إلى جانب فعاليات ومسابقات ترفيهية للكبار والصغار، منها: معرض للفن التشكيلي، وبازار لقطع غيار السيارات، وبازار تذكاريات، ومسابقات للأسرة والطفل، إلى جانب فعاليات ترفيهية متعددة.

وشارك في تحكيم أعمال المهرجان نحو 50 شخصاً، خلال مسابقات المهرجان المختلفة لأفضل السيارات الكلاسيكية 50 حكماً، منهم 25 من العرب من السعودية ودول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى، إضافة إلى 25 حكماً أجنبياً من أوروبا وأفريقيا وأمريكا.

وقد قسمت مشاركات المهرجان إلى 28 فئة، إلى جانب مهرجان الدراجات النارية.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
06:08 PM
اخر تعديل
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
07:18 PM

"عرس الدرعية" للسيارات الكلاسيكية ينطلق بمشاركة عالمية وكرنفال مبهر

الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدرعية
3
3,263

انطلقت فعاليات مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية 2020، الذي تحتضنه محافظة الدرعية، بدعم مباشر من محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله، وبرعاية من هيئة تطوير بوابة الدرعية، وتنظمه مؤسسة الدرعية الأثرية، في المهرجان الذي يحضره أبرز مالكي السيارات الكلاسيكية والقديمة في العالم.

وشكلت أكثر من 500 مركبة كلاسيكية ونادرة وقديمة ومعدلة، إلى جانب عرض للدراجات النارية والمركبات القديمة الفاخرة والنادرة محوراً رئيسياً للمهرجان، الذي يستمر حتى 29 فبراير 2020م، حيث يعد المهرجان أضخم مهرجان من نوعه ينظم في الشرق الأوسط.

وشارك في المهرجان نحو 500 مركبة تعود ملكيتها لأفراد من الهواة وعشاق المركبات الكلاسيكية والقديمة من جيلي المخضرمين والشباب، من السعودية ومن دول مجلس التعاون والأردن ولبنان وإيطاليا وغيرها، وسط كرنفال مبهر ومتنوع للسيارات الكلاسيكية.

كما نُظم على هامش المهرجان، مزاد للسيارات الكلاسيكية والقديمة، إلى جانب فعاليات ومسابقات ترفيهية للكبار والصغار، منها: معرض للفن التشكيلي، وبازار لقطع غيار السيارات، وبازار تذكاريات، ومسابقات للأسرة والطفل، إلى جانب فعاليات ترفيهية متعددة.

وشارك في تحكيم أعمال المهرجان نحو 50 شخصاً، خلال مسابقات المهرجان المختلفة لأفضل السيارات الكلاسيكية 50 حكماً، منهم 25 من العرب من السعودية ودول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى، إضافة إلى 25 حكماً أجنبياً من أوروبا وأفريقيا وأمريكا.

وقد قسمت مشاركات المهرجان إلى 28 فئة، إلى جانب مهرجان الدراجات النارية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,887
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,490
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,765
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,027

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة