لا يمكن وقفه.. دراسة مرعبة تكشف مدى خطورة انتشار "كورونا" القاتل

اعتمدت على رسم بياني مذهل لكيفية تحرك الـ5 ملايين من سكان ووهان

أظهرت دراسة جديدة نتيجة مروعة حول طبيعة الانتشار الذي لا يمكن وقفه لفيروس "كورونا" الجديد، في جميع أنحاء العالم.

واعتمدت الدراسة على رسم بياني مذهل في كيفية تحرك 5 ملايين من سكان ووهان الصينية، من نقطة صفر تفشي الفيروس، قبل وضع المدينة في الحجر الصحي.

وبحسب ما كشفته "روسيا اليوم" نقلاً عن صحيفة "ذي صن" البريطانية فقد قدرت بيانات جامعة Southampton البريطانية، انتشار الفيروس للأشهر الثلاثة المقبلة. بالاعتماد على الهاتف المحمول وبيانات الرحلات لنحو 60 ألفاً من 5 ملايين فرد، الذين انطلقوا من مدينة ووهان، حيث نشأ فيروس "كورونا"، قبل إغلاق المنطقة.

واستخدمت الدراسة البيانات التقنية للتنبؤ بالانتشار، مع التوصل إلى نتائج مروعة، حيث سافر الآلاف جوّاً مع تحديد بيانات سفرهم إلى 382 مدينة خارج الصين، في الأيام التي سبقت 23 يناير، تاريخ إغلاق ووهان.

ومن هذا المنطلق، حذّر فريق البحث من أن "غالبية هذه المدن كانت في آسيا، ولكن المراكز الرئيسية في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا برزت في الدراسة، مع وجود علاقة قوية بين مخاطر الاستيراد المتوقعة والحالات المبلغ عنها".

وعليه، فقد حثّ الباحثون على الفرز في المدن ذات الخطورة العالية، في جميع أنحاء العالم قبل شهر أبريل، وهذا ببساطة للحد من انتشار ما هو أبعد من النطاق الحالي.

وأكدت الدراسة أنه خلال السنة القمرية الصينية الجديدة، سافر العشرات من الصينيين المحتمل إصابتهم بالعدوى، من المدن المعرضة للخطر، إلى تايلاند واليابان وهونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وماليزيا وسنغافوره وفيتنام وأستراليا، كما انتشروا أيضاً في جميع أنحاء إفريقيا، بما في ذلك مصر وجنوب إفريقيا وإثيوبيا والمغرب ونيجيريا وكينيا.

وخلصت الدراسة إلى أن "الانتشار الإضافي لفيروس 2019-nCoV داخل الصين ودولياً قد يحدث فعلاً، محذرةً جميع المدن بضرورة الاستعداد لاحتواء انتشار فيروس "كورونا" القاتل.