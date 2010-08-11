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"قطار المشاعر" في خدمة الحجاج.. عمل على مدار الساعة و350 ألف تذكرة

من اليوم وطيلة أيام التشريق عبر 12 قطاراً من محطات عرفات ومنى والجمرات

تواصل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المشرفة على قطار المشاعر عملها لنقل حجاج بيت الله الحرام بالمشاعر لموسم حج العام الحالي 1440هـ.


وأكدت الهيئة أنها ستقوم بنقل حجاج بيت الله الحرام من اليوم الأحد الأول من أيام عيد الأضحى المبارك وطيلة أيام التشريق بشكل متواصل عبر 12 قطاراً من محطاتها في كل من (عرفات 3 ومنى 1 ومنى 2 ومنى 3 " الجمرات") وحتى نهاية موسم حج العام الحالي وتحديداً عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثالث عشر من شهر شوال.

وبينت الهيئة أنها قامت ببيع نحو 350 ألف تذكرة على الحجاج بالمخيمات القريبة من محطات القطار بحسب التوزيع المعتمد من وزارة الحج والعمرة "حجاج الداخل، وحجاج دول الخليج العربي، وحجاج مؤسسة جنوب آسيا، وحجاج الدول العربية، وحجاج تركيا وأوروبا وأمريكا".

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"قطار المشاعر" في خدمة الحجاج.. عمل على مدار الساعة و350 ألف تذكرة
سبق

تواصل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المشرفة على قطار المشاعر عملها لنقل حجاج بيت الله الحرام بالمشاعر لموسم حج العام الحالي 1440هـ.


وأكدت الهيئة أنها ستقوم بنقل حجاج بيت الله الحرام من اليوم الأحد الأول من أيام عيد الأضحى المبارك وطيلة أيام التشريق بشكل متواصل عبر 12 قطاراً من محطاتها في كل من (عرفات 3 ومنى 1 ومنى 2 ومنى 3 " الجمرات") وحتى نهاية موسم حج العام الحالي وتحديداً عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثالث عشر من شهر شوال.

وبينت الهيئة أنها قامت ببيع نحو 350 ألف تذكرة على الحجاج بالمخيمات القريبة من محطات القطار بحسب التوزيع المعتمد من وزارة الحج والعمرة "حجاج الداخل، وحجاج دول الخليج العربي، وحجاج مؤسسة جنوب آسيا، وحجاج الدول العربية، وحجاج تركيا وأوروبا وأمريكا".

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
12:24 PM

"قطار المشاعر" في خدمة الحجاج.. عمل على مدار الساعة و350 ألف تذكرة

من اليوم وطيلة أيام التشريق عبر 12 قطاراً من محطات عرفات ومنى والجمرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تواصل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المشرفة على قطار المشاعر عملها لنقل حجاج بيت الله الحرام بالمشاعر لموسم حج العام الحالي 1440هـ.


وأكدت الهيئة أنها ستقوم بنقل حجاج بيت الله الحرام من اليوم الأحد الأول من أيام عيد الأضحى المبارك وطيلة أيام التشريق بشكل متواصل عبر 12 قطاراً من محطاتها في كل من (عرفات 3 ومنى 1 ومنى 2 ومنى 3 " الجمرات") وحتى نهاية موسم حج العام الحالي وتحديداً عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثالث عشر من شهر شوال.

وبينت الهيئة أنها قامت ببيع نحو 350 ألف تذكرة على الحجاج بالمخيمات القريبة من محطات القطار بحسب التوزيع المعتمد من وزارة الحج والعمرة "حجاج الداخل، وحجاج دول الخليج العربي، وحجاج مؤسسة جنوب آسيا، وحجاج الدول العربية، وحجاج تركيا وأوروبا وأمريكا".

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