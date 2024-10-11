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1010 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في لبنان تقفز إلى 53568

إجمالي الوفيات بلغ 459

سجّل لبنان 1010 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 53568 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الأحد)، أنّ عدد الوفيات ارتفع إلى 459 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة.

وأضافت أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 23401.


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1010 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في لبنان تقفز إلى 53568
سبق

سجّل لبنان 1010 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 53568 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الأحد)، أنّ عدد الوفيات ارتفع إلى 459 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة.

وأضافت أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 23401.


11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
09:20 PM

1010 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في لبنان تقفز إلى 53568

إجمالي الوفيات بلغ 459

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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سجّل لبنان 1010 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 53568 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الأحد)، أنّ عدد الوفيات ارتفع إلى 459 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة.

وأضافت أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 23401.


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