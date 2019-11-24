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"ليبرمان": إيران قد تمتلك سلاحاً نووياً خلال 5 سنوات

بين أن وصولها لتلك المرحلة لن يتأثر بمفاوضات فيينا

ذكر وزير المالية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، اليوم "الثلاثاء"، أن إيران قد تمتلك سلاحاً نووياً خلال خمس سنوات.

وأضاف أن تلك الخطوة لن تتأثر بالمحادثات الجارية حالياً بين إيران والقوى العالمية الكبرى في العاصمة النمساوية فيينا بشأن اتفاق جديد للحد من قدراتها النووية؛ وفقًا لـ"رويترز".

و"ليبرمان" أحد أعضاء مجلس الوزراء الأمني المصغر برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وكان يتحدث خلال مؤتمر عن تمويل التخطيط العسكري الإسرائيلي المتعلق بإيران.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ليبرمان": إيران قد تمتلك سلاحاً نووياً خلال 5 سنوات
سبق

ذكر وزير المالية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، اليوم "الثلاثاء"، أن إيران قد تمتلك سلاحاً نووياً خلال خمس سنوات.

وأضاف أن تلك الخطوة لن تتأثر بالمحادثات الجارية حالياً بين إيران والقوى العالمية الكبرى في العاصمة النمساوية فيينا بشأن اتفاق جديد للحد من قدراتها النووية؛ وفقًا لـ"رويترز".

و"ليبرمان" أحد أعضاء مجلس الوزراء الأمني المصغر برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وكان يتحدث خلال مؤتمر عن تمويل التخطيط العسكري الإسرائيلي المتعلق بإيران.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
05:12 PM

"ليبرمان": إيران قد تمتلك سلاحاً نووياً خلال 5 سنوات

بين أن وصولها لتلك المرحلة لن يتأثر بمفاوضات فيينا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزير المالية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، اليوم "الثلاثاء"، أن إيران قد تمتلك سلاحاً نووياً خلال خمس سنوات.

وأضاف أن تلك الخطوة لن تتأثر بالمحادثات الجارية حالياً بين إيران والقوى العالمية الكبرى في العاصمة النمساوية فيينا بشأن اتفاق جديد للحد من قدراتها النووية؛ وفقًا لـ"رويترز".

و"ليبرمان" أحد أعضاء مجلس الوزراء الأمني المصغر برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وكان يتحدث خلال مؤتمر عن تمويل التخطيط العسكري الإسرائيلي المتعلق بإيران.

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