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مجلس الشيوخ يبدأ إجراءات محاكمة "ترامب".. ويعقد أولى جلساته 21 يناير

تستغرق الجلسات أسبوعين بإشراف رئيس المحكمة العليا

بدأ مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي رسمياً، اليوم (الخميس)، إجراءات محاكمة رئيس الدولة دونالد ترامب بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة التحقيق في عزل الرئيس، بحسب ما أفادت "رويترز".

و تبدأ أولى جلسات محاكمة "ترامب" أمام مجلس الشيوخ في 21 يناير (كانون الثاني) الجاري، بإشراف رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي سيؤدي اليمين الدستورية اليوم رئيساً لهيئة المحكمة البرلمانية.

ومن المتوقع أن يصدر مجلس الشيوخ حكم البراءة لـ"ترامب" في ختام محاكمته" التي ستستغرق حوالي أسبوعين.

محاكمة ترامب مجلس الشيوخ الأمريكي الكونغرس الرئيس الأمريكي

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مجلس الشيوخ يبدأ إجراءات محاكمة "ترامب".. ويعقد أولى جلساته 21 يناير
سبق

بدأ مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي رسمياً، اليوم (الخميس)، إجراءات محاكمة رئيس الدولة دونالد ترامب بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة التحقيق في عزل الرئيس، بحسب ما أفادت "رويترز".

و تبدأ أولى جلسات محاكمة "ترامب" أمام مجلس الشيوخ في 21 يناير (كانون الثاني) الجاري، بإشراف رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي سيؤدي اليمين الدستورية اليوم رئيساً لهيئة المحكمة البرلمانية.

ومن المتوقع أن يصدر مجلس الشيوخ حكم البراءة لـ"ترامب" في ختام محاكمته" التي ستستغرق حوالي أسبوعين.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
09:35 PM

مجلس الشيوخ يبدأ إجراءات محاكمة "ترامب".. ويعقد أولى جلساته 21 يناير

تستغرق الجلسات أسبوعين بإشراف رئيس المحكمة العليا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي رسمياً، اليوم (الخميس)، إجراءات محاكمة رئيس الدولة دونالد ترامب بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة التحقيق في عزل الرئيس، بحسب ما أفادت "رويترز".

و تبدأ أولى جلسات محاكمة "ترامب" أمام مجلس الشيوخ في 21 يناير (كانون الثاني) الجاري، بإشراف رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي سيؤدي اليمين الدستورية اليوم رئيساً لهيئة المحكمة البرلمانية.

ومن المتوقع أن يصدر مجلس الشيوخ حكم البراءة لـ"ترامب" في ختام محاكمته" التي ستستغرق حوالي أسبوعين.

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