النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021

الكويت: 609 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي 34432 حالة

"الداخلية": إصابة 268 سجينًا بالفيروس وشفاء 255 حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 34432.

ووفق صحيفة "القبس" بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 279 حالة فيما وصل عدد حالات الشفاء من المرض إلى 24137 شخصًا.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، إصابة 268 سجينًا بسجن الكويت المركزي بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

وأوضحت الداخلية الكويتية، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن عدد حالات الشفاء بين السجناء، وصل إلى 255 حالة حتى الآن، مشيرة الى أن باقي الحالات ما زالت بالعزل تحت المتابعة وفي طور الشفاء.


وأشارت إلى أن الحملة التي قامت بها الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الصحة الكويتية، لتوقيع الكشوفات والمسحات الطبية على نزلاء السجن المركزي؛ تستهدف التأكد من خلوهم من الفيروس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

الكويت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت: 609 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي 34432 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 34432.

ووفق صحيفة "القبس" بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 279 حالة فيما وصل عدد حالات الشفاء من المرض إلى 24137 شخصًا.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، إصابة 268 سجينًا بسجن الكويت المركزي بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

وأوضحت الداخلية الكويتية، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن عدد حالات الشفاء بين السجناء، وصل إلى 255 حالة حتى الآن، مشيرة الى أن باقي الحالات ما زالت بالعزل تحت المتابعة وفي طور الشفاء.


وأشارت إلى أن الحملة التي قامت بها الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الصحة الكويتية، لتوقيع الكشوفات والمسحات الطبية على نزلاء السجن المركزي؛ تستهدف التأكد من خلوهم من الفيروس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
02:47 PM

الكويت: 609 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي 34432 حالة

"الداخلية": إصابة 268 سجينًا بالفيروس وشفاء 255 حتى الآن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
446

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 34432.

ووفق صحيفة "القبس" بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 279 حالة فيما وصل عدد حالات الشفاء من المرض إلى 24137 شخصًا.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، إصابة 268 سجينًا بسجن الكويت المركزي بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

وأوضحت الداخلية الكويتية، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن عدد حالات الشفاء بين السجناء، وصل إلى 255 حالة حتى الآن، مشيرة الى أن باقي الحالات ما زالت بالعزل تحت المتابعة وفي طور الشفاء.


وأشارت إلى أن الحملة التي قامت بها الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الصحة الكويتية، لتوقيع الكشوفات والمسحات الطبية على نزلاء السجن المركزي؛ تستهدف التأكد من خلوهم من الفيروس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,003
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,601
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,546
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,119

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة