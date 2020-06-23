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مصر تسجل 1576 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 وفاة

إجمالي الإصابات تخطي الـ 56 ألفًا بينهم 15133 حالة تعافٍ

تخطى إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حاجز الـ 56 ألف حالة، بعد تسجيل أعلى حصيلة إصابات ووفيات بالفيروس على أساس يومي بـ 1576 حالة إصابة جديدة، بالإضافة إلى 85 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم أن 397 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و16613 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" حتى اليوم هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها، و2278 حالة وفاة.

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مصر تسجل 1576 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 وفاة
سبق

تخطى إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حاجز الـ 56 ألف حالة، بعد تسجيل أعلى حصيلة إصابات ووفيات بالفيروس على أساس يومي بـ 1576 حالة إصابة جديدة، بالإضافة إلى 85 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم أن 397 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و16613 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" حتى اليوم هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها، و2278 حالة وفاة.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
12:11 AM

مصر تسجل 1576 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 وفاة

إجمالي الإصابات تخطي الـ 56 ألفًا بينهم 15133 حالة تعافٍ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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تخطى إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حاجز الـ 56 ألف حالة، بعد تسجيل أعلى حصيلة إصابات ووفيات بالفيروس على أساس يومي بـ 1576 حالة إصابة جديدة، بالإضافة إلى 85 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم أن 397 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و16613 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" حتى اليوم هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها، و2278 حالة وفاة.

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