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السويد تفتح تحقيقًا في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق وزير الدفاع العراقي

يتعلق بمقتل مئات المتظاهرين

فتحت النيابة العامة في السويد اليوم (الاثنين) تحقيقًا في ارتكاب وزير في الحكومة العراقية جرائم ضد الإنسانية تتعلق بمقتل مئات المتظاهرين.

وأوضحت النيابة العامة في بيان أوردته "فرانس 24"، أنها تلقت شكاوى بشأن وزير عراقي يشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وأضافت أن التحقيق ما يزال في مرحلة مبكرة للغاية.

من جانب آخر، أشارت وسائل إعلام إلى أن المعني هو وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، الذي يحمل الجنسية السويدية ويسمى باسم مختلف في السويد.

من ناحية أخرى، بيّن محام سويدي عراقي لم يكشف عن اسمه لصحيفة "سفينسكا داغبلاديت" أنه أبلغ عن "الشمري" للشرطة في أكتوبر الماضي؛ بسبب دوره في إطلاق النار على مئات المحتجين خلال أسابيع من الاضطرابات.

السويد النيابة العامة في السويد جرائم ضد الإنسانية المتظاهرين وزير الدفاع العراقي

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السويد تفتح تحقيقًا في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق وزير الدفاع العراقي
سبق

فتحت النيابة العامة في السويد اليوم (الاثنين) تحقيقًا في ارتكاب وزير في الحكومة العراقية جرائم ضد الإنسانية تتعلق بمقتل مئات المتظاهرين.

وأوضحت النيابة العامة في بيان أوردته "فرانس 24"، أنها تلقت شكاوى بشأن وزير عراقي يشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وأضافت أن التحقيق ما يزال في مرحلة مبكرة للغاية.

من جانب آخر، أشارت وسائل إعلام إلى أن المعني هو وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، الذي يحمل الجنسية السويدية ويسمى باسم مختلف في السويد.

من ناحية أخرى، بيّن محام سويدي عراقي لم يكشف عن اسمه لصحيفة "سفينسكا داغبلاديت" أنه أبلغ عن "الشمري" للشرطة في أكتوبر الماضي؛ بسبب دوره في إطلاق النار على مئات المحتجين خلال أسابيع من الاضطرابات.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
09:02 PM

السويد تفتح تحقيقًا في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق وزير الدفاع العراقي

يتعلق بمقتل مئات المتظاهرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فتحت النيابة العامة في السويد اليوم (الاثنين) تحقيقًا في ارتكاب وزير في الحكومة العراقية جرائم ضد الإنسانية تتعلق بمقتل مئات المتظاهرين.

وأوضحت النيابة العامة في بيان أوردته "فرانس 24"، أنها تلقت شكاوى بشأن وزير عراقي يشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وأضافت أن التحقيق ما يزال في مرحلة مبكرة للغاية.

من جانب آخر، أشارت وسائل إعلام إلى أن المعني هو وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، الذي يحمل الجنسية السويدية ويسمى باسم مختلف في السويد.

من ناحية أخرى، بيّن محام سويدي عراقي لم يكشف عن اسمه لصحيفة "سفينسكا داغبلاديت" أنه أبلغ عن "الشمري" للشرطة في أكتوبر الماضي؛ بسبب دوره في إطلاق النار على مئات المحتجين خلال أسابيع من الاضطرابات.

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