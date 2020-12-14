بينها السعودية.. أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر الصحي

أكّدت أن القائمة خاضعة للتغيير بناءً على تطورات تفشي فيروس كورونا

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عبر موقعها الإلكتروني "زوروا أبوظبي"، قائمة تضم 13 دولة "بينها السعودية" يمكن لمواطنيها القدوم إلى أبوظبي بغرض السياحة، دون الخضوع لإجراءات الحجر الصحي.

وأفادت الدائرة بأن هذه القائمة خاضعة للتغيير بناءً على تطورات تفشي فيروس كورونا.

وتضمنت قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها السفر في رحلة إلى أبوظبي، كلاً من: أستراليا، بروناي، الصين، فنلندا، آيسلندا، إيرلندا، اليابان، ماليزيا، نيوزيلندا، النرويج، السعودية، سنغافورة، كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن أبوظبي تخطط لإعادة فتح أبوابها أمام السياح بحلول أوائل يناير المقبل، تزامناً مع تخفيفها الإجراءات الاحترازية من جرّاء أزمة كورونا، حيث تتطلع إلى التعافي من الوباء.

وتفتح العاصمة الإماراتية أبوابها للسياح من مجموعة الدول التي تعدها آمنة، مع تحديث القائمة كل أسبوعين.

جدير بالذكر أن الإمارات كانت قد أعلنت سابقاً تسجيلها لقاح "سينوفارم" الصيني رسمياً، بعد ثبوت فاعليته بنسبة 86%؛ ما يعني بدء استخدامه مطلع العام المقبل، الأمر الذي سيسمح بانتعاش الاقتصاد الإماراتي.

ومع إعلان الإمارات تسجيلها اللقاح الصيني، أعلنت أبوظبي أنها ستستأنف جميع أنشطتها الاقتصادية والسياحية والثقافية خلال أسبوعين.

يُذكر أن الإمارات هي خامس أكثر دولة عربية تسجيلاً لحالات "كوفيد-19"، بعد العراق والمغرب والسعودية والأردن، كما أنها تأتي في المركز 44 في قائمة الإصابات بالفيروس لجميع دول العالم.