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القريات .. غرق شاب في سد وادي سمرمداء .. و"المدني" ينتشل جثته

يبلغ من العمر 15 عاماً .. ودعت المديرية إلى الابتعاد عن أماكن تجمُّع المياه

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه في سد وادي سمرمداء التابع لمحافظة القريات؛ حيث تمّ إخراجه متوفى - رحمه الله - وتمّ تسليم الموقع إلى جهة الاختصاص.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي؛ أن الدفاع المدني بمحافظة القريات باشر اليوم السبت، بلاغا عن سقوط شاب يبلغ من العمر 15 عاماً في سد وادي سمرمداء، وتمّ إخراجه ووُجد متوفى - رحمه الله - وتمّ تسليم الموقع إلى جهة الاختصاص.

وقدّم "الضويحي"؛ تعازيه الحارة لذوي المتوفى سائلاً المولى - عزّ وجلّ - له الرحمة والمغفرة، والصبر والسلوان لذويه، مجدّداً الدعوة للمواطنين والمقيمين، بتوخي الحيطة والحذر من مخاطر السيول والأمطار، مشدّداً على ضرورة اتباع تحذيرات الدفاع المدني، وعدم المجازفة ودخول الأودية وقت جريانها، والابتعاد عن مواقع تجمّعات المياه والابتعاد عن مصادر الكهرباء في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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القريات .. غرق شاب في سد وادي سمرمداء .. و"المدني" ينتشل جثته
سبق

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه في سد وادي سمرمداء التابع لمحافظة القريات؛ حيث تمّ إخراجه متوفى - رحمه الله - وتمّ تسليم الموقع إلى جهة الاختصاص.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي؛ أن الدفاع المدني بمحافظة القريات باشر اليوم السبت، بلاغا عن سقوط شاب يبلغ من العمر 15 عاماً في سد وادي سمرمداء، وتمّ إخراجه ووُجد متوفى - رحمه الله - وتمّ تسليم الموقع إلى جهة الاختصاص.

وقدّم "الضويحي"؛ تعازيه الحارة لذوي المتوفى سائلاً المولى - عزّ وجلّ - له الرحمة والمغفرة، والصبر والسلوان لذويه، مجدّداً الدعوة للمواطنين والمقيمين، بتوخي الحيطة والحذر من مخاطر السيول والأمطار، مشدّداً على ضرورة اتباع تحذيرات الدفاع المدني، وعدم المجازفة ودخول الأودية وقت جريانها، والابتعاد عن مواقع تجمّعات المياه والابتعاد عن مصادر الكهرباء في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
02:03 PM

القريات .. غرق شاب في سد وادي سمرمداء .. و"المدني" ينتشل جثته

يبلغ من العمر 15 عاماً .. ودعت المديرية إلى الابتعاد عن أماكن تجمُّع المياه

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عبدالرحمن العازمي - القريات
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6,832

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه في سد وادي سمرمداء التابع لمحافظة القريات؛ حيث تمّ إخراجه متوفى - رحمه الله - وتمّ تسليم الموقع إلى جهة الاختصاص.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي؛ أن الدفاع المدني بمحافظة القريات باشر اليوم السبت، بلاغا عن سقوط شاب يبلغ من العمر 15 عاماً في سد وادي سمرمداء، وتمّ إخراجه ووُجد متوفى - رحمه الله - وتمّ تسليم الموقع إلى جهة الاختصاص.

وقدّم "الضويحي"؛ تعازيه الحارة لذوي المتوفى سائلاً المولى - عزّ وجلّ - له الرحمة والمغفرة، والصبر والسلوان لذويه، مجدّداً الدعوة للمواطنين والمقيمين، بتوخي الحيطة والحذر من مخاطر السيول والأمطار، مشدّداً على ضرورة اتباع تحذيرات الدفاع المدني، وعدم المجازفة ودخول الأودية وقت جريانها، والابتعاد عن مواقع تجمّعات المياه والابتعاد عن مصادر الكهرباء في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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