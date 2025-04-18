أزالت بلدية البلد التابعة لأمانة محافظة جدة، 260 عربة خشبية وبسطة بأحياء: العمارية والبخارية والسبيل والبغدادية والصحيفة؛ وذلك بمشاركة الضبط الميداني بشرطة جدة والدوريات الأمنية، وتمت مصادرة 33 طن خضراوات وفواكه، وتسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية حسب المتبع. وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أن الفرق تمكّنت من مداهمة هذه المواقع بعد رصدها؛ حيث كانت تشكل تجمعًا لعمالة تمارس البيع العشوائي داخل أحياء عشوائية؛ مما قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا.

بدعم أمني.. إزالة 260 عربة خشبية وبسطة بجدة ومصادرة 33 طنّ خضراوات عبدالله الراجحي سبق 2020-04-18 أزالت بلدية البلد التابعة لأمانة محافظة جدة، 260 عربة خشبية وبسطة بأحياء: العمارية والبخارية والسبيل والبغدادية والصحيفة؛ وذلك بمشاركة الضبط الميداني بشرطة جدة والدوريات الأمنية، وتمت مصادرة 33 طن خضراوات وفواكه، وتسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية حسب المتبع.



وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أن الفرق تمكّنت من مداهمة هذه المواقع بعد رصدها؛ حيث كانت تشكل تجمعًا لعمالة تمارس البيع العشوائي داخل أحياء عشوائية؛ مما قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 11:14 AM

بدعم أمني.. إزالة 260 عربة خشبية وبسطة بجدة ومصادرة 33 طنّ خضراوات "الزهراني": دهم للمواقع بعد رصد.. تجمع وبيع عشوائي قد يسبّب تفشّي "كورونا"





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أزالت بلدية البلد التابعة لأمانة محافظة جدة، 260 عربة خشبية وبسطة بأحياء: العمارية والبخارية والسبيل والبغدادية والصحيفة؛ وذلك بمشاركة الضبط الميداني بشرطة جدة والدوريات الأمنية، وتمت مصادرة 33 طن خضراوات وفواكه، وتسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية حسب المتبع.



وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أن الفرق تمكّنت من مداهمة هذه المواقع بعد رصدها؛ حيث كانت تشكل تجمعًا لعمالة تمارس البيع العشوائي داخل أحياء عشوائية؛ مما قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا.