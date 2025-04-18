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بدعم أمني.. إزالة 260 عربة خشبية وبسطة بجدة ومصادرة 33 طنّ خضراوات

"الزهراني": دهم للمواقع بعد رصد.. تجمع وبيع عشوائي قد يسبّب تفشّي "كورونا"

أزالت بلدية البلد التابعة لأمانة محافظة جدة، 260 عربة خشبية وبسطة بأحياء: العمارية والبخارية والسبيل والبغدادية والصحيفة؛ وذلك بمشاركة الضبط الميداني بشرطة جدة والدوريات الأمنية، وتمت مصادرة 33 طن خضراوات وفواكه، وتسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية حسب المتبع.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أن الفرق تمكّنت من مداهمة هذه المواقع بعد رصدها؛ حيث كانت تشكل تجمعًا لعمالة تمارس البيع العشوائي داخل أحياء عشوائية؛ مما قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا.

أمانة جدة

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بدعم أمني.. إزالة 260 عربة خشبية وبسطة بجدة ومصادرة 33 طنّ خضراوات
سبق

أزالت بلدية البلد التابعة لأمانة محافظة جدة، 260 عربة خشبية وبسطة بأحياء: العمارية والبخارية والسبيل والبغدادية والصحيفة؛ وذلك بمشاركة الضبط الميداني بشرطة جدة والدوريات الأمنية، وتمت مصادرة 33 طن خضراوات وفواكه، وتسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية حسب المتبع.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أن الفرق تمكّنت من مداهمة هذه المواقع بعد رصدها؛ حيث كانت تشكل تجمعًا لعمالة تمارس البيع العشوائي داخل أحياء عشوائية؛ مما قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
11:14 AM

بدعم أمني.. إزالة 260 عربة خشبية وبسطة بجدة ومصادرة 33 طنّ خضراوات

"الزهراني": دهم للمواقع بعد رصد.. تجمع وبيع عشوائي قد يسبّب تفشّي "كورونا"

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عبدالله الراجحي - جدة
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4,919

أزالت بلدية البلد التابعة لأمانة محافظة جدة، 260 عربة خشبية وبسطة بأحياء: العمارية والبخارية والسبيل والبغدادية والصحيفة؛ وذلك بمشاركة الضبط الميداني بشرطة جدة والدوريات الأمنية، وتمت مصادرة 33 طن خضراوات وفواكه، وتسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية حسب المتبع.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أن الفرق تمكّنت من مداهمة هذه المواقع بعد رصدها؛ حيث كانت تشكل تجمعًا لعمالة تمارس البيع العشوائي داخل أحياء عشوائية؛ مما قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا.

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