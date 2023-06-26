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طريقة إعداد القهوة السعودية تجذب الكوريين في فعالية الأسبوع الثقافي السعودي

يقام لأول مرة في آسيا.. ونظم تزامناً مع زيارة ولي العهد لكوريا

حظيت طريقة إعداد القهوة السعودية اهتمام عدد كبير من الكوريين الجنوبيين، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي السعودي في كوريا، والذي يقام لأول مرة في آسيا تحت عنوان "جسور إلى سيئول"، بتنظيم من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي(Ithra).

وسجلت طريقة أعداد القهوة الأعلى مشاهدة وفقاً لوكالة الأنباء الكورية باللغة العربية التي نشرت صورة وعلقت عليها بعارض يرتدي ملابس تقليدية سعودية يقدم القهوة السعودية.

وتضمن ركن إعداد القهوة: الدلة السعودية وفناجيل القهوة والأداة التي يحمص بواسطتها البن، ويطلق عليها "المحماس"، وتتكون القهوة السعودية من البن والهيل والقرنفل الذي يوضع بكميات بسيطة جداً، وهي من العادات والتقاليد الأصلية التي تقدم للضيف، وفي المناسبات العامة والخاصة، وتعبر عن رمز الكرم.

وتتكون فعالية الأسبوع الثقافي السعودي التي تزامنت مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- لجمهورية كوريا الجنوبية، من ثلاثة أجنحة تحت عنوان "الورود، الأفلام، الصور والفيديو"، فيما زين جناح الورود بالورود إذ تعتبر أحد الصادرات الرئيسة للمملكة، وفي جناح الأفلام، يمكن للزوار مشاهدة ثلاثة أفلام سعودية تحتوي على صور المملكة في الماضي والحاضر. وفي جناح الصور والفيديو، تعرض مختلف الصور عن السعودية مع شرح من مرشد فني متخصص.

وضم الأسبوع الثقافي السعودي قيام العديد من الفعاليات للكبار والصغار والرجال والنساء لتجربة ألعاب تقليدية سعودية، ورسم الحناء وتناول القهوة السعودية بالتمر، كما يقام عرض موسيقي مشترك بين العازفين الكوريين والعازفين السعوديين، وعرض لكتابة الخطوط العربية مع عرض للرقص التقليدي السعودي، ويمكن لزوار الأسبوع الثقافي السعودي تجربة العديد من الفعاليات مجاناً، حيث تفتح الفعالية في الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً حتى يوم الثالث من الشهر المقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طريقة إعداد القهوة السعودية تجذب الكوريين في فعالية الأسبوع الثقافي السعودي
سبق

حظيت طريقة إعداد القهوة السعودية اهتمام عدد كبير من الكوريين الجنوبيين، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي السعودي في كوريا، والذي يقام لأول مرة في آسيا تحت عنوان "جسور إلى سيئول"، بتنظيم من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي(Ithra).

وسجلت طريقة أعداد القهوة الأعلى مشاهدة وفقاً لوكالة الأنباء الكورية باللغة العربية التي نشرت صورة وعلقت عليها بعارض يرتدي ملابس تقليدية سعودية يقدم القهوة السعودية.

وتضمن ركن إعداد القهوة: الدلة السعودية وفناجيل القهوة والأداة التي يحمص بواسطتها البن، ويطلق عليها "المحماس"، وتتكون القهوة السعودية من البن والهيل والقرنفل الذي يوضع بكميات بسيطة جداً، وهي من العادات والتقاليد الأصلية التي تقدم للضيف، وفي المناسبات العامة والخاصة، وتعبر عن رمز الكرم.

وتتكون فعالية الأسبوع الثقافي السعودي التي تزامنت مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- لجمهورية كوريا الجنوبية، من ثلاثة أجنحة تحت عنوان "الورود، الأفلام، الصور والفيديو"، فيما زين جناح الورود بالورود إذ تعتبر أحد الصادرات الرئيسة للمملكة، وفي جناح الأفلام، يمكن للزوار مشاهدة ثلاثة أفلام سعودية تحتوي على صور المملكة في الماضي والحاضر. وفي جناح الصور والفيديو، تعرض مختلف الصور عن السعودية مع شرح من مرشد فني متخصص.

وضم الأسبوع الثقافي السعودي قيام العديد من الفعاليات للكبار والصغار والرجال والنساء لتجربة ألعاب تقليدية سعودية، ورسم الحناء وتناول القهوة السعودية بالتمر، كما يقام عرض موسيقي مشترك بين العازفين الكوريين والعازفين السعوديين، وعرض لكتابة الخطوط العربية مع عرض للرقص التقليدي السعودي، ويمكن لزوار الأسبوع الثقافي السعودي تجربة العديد من الفعاليات مجاناً، حيث تفتح الفعالية في الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً حتى يوم الثالث من الشهر المقبل.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
04:50 PM
اخر تعديل
26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
06:28 PM

طريقة إعداد القهوة السعودية تجذب الكوريين في فعالية الأسبوع الثقافي السعودي

يقام لأول مرة في آسيا.. ونظم تزامناً مع زيارة ولي العهد لكوريا

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بدر الجبل - تبوك
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5,271

حظيت طريقة إعداد القهوة السعودية اهتمام عدد كبير من الكوريين الجنوبيين، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي السعودي في كوريا، والذي يقام لأول مرة في آسيا تحت عنوان "جسور إلى سيئول"، بتنظيم من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي(Ithra).

وسجلت طريقة أعداد القهوة الأعلى مشاهدة وفقاً لوكالة الأنباء الكورية باللغة العربية التي نشرت صورة وعلقت عليها بعارض يرتدي ملابس تقليدية سعودية يقدم القهوة السعودية.

وتضمن ركن إعداد القهوة: الدلة السعودية وفناجيل القهوة والأداة التي يحمص بواسطتها البن، ويطلق عليها "المحماس"، وتتكون القهوة السعودية من البن والهيل والقرنفل الذي يوضع بكميات بسيطة جداً، وهي من العادات والتقاليد الأصلية التي تقدم للضيف، وفي المناسبات العامة والخاصة، وتعبر عن رمز الكرم.

وتتكون فعالية الأسبوع الثقافي السعودي التي تزامنت مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- لجمهورية كوريا الجنوبية، من ثلاثة أجنحة تحت عنوان "الورود، الأفلام، الصور والفيديو"، فيما زين جناح الورود بالورود إذ تعتبر أحد الصادرات الرئيسة للمملكة، وفي جناح الأفلام، يمكن للزوار مشاهدة ثلاثة أفلام سعودية تحتوي على صور المملكة في الماضي والحاضر. وفي جناح الصور والفيديو، تعرض مختلف الصور عن السعودية مع شرح من مرشد فني متخصص.

وضم الأسبوع الثقافي السعودي قيام العديد من الفعاليات للكبار والصغار والرجال والنساء لتجربة ألعاب تقليدية سعودية، ورسم الحناء وتناول القهوة السعودية بالتمر، كما يقام عرض موسيقي مشترك بين العازفين الكوريين والعازفين السعوديين، وعرض لكتابة الخطوط العربية مع عرض للرقص التقليدي السعودي، ويمكن لزوار الأسبوع الثقافي السعودي تجربة العديد من الفعاليات مجاناً، حيث تفتح الفعالية في الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً حتى يوم الثالث من الشهر المقبل.

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