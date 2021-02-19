بالصور..  أمطار متوسطة على المنطقة الشرقية

هطلت مساء الخميس، أمطارٌ متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت: الدمام والخُبر والظهران والقطيف والجبيل، وعدداً من المراكز والقرى التابعة لها.
جعلها الله سُقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت مساء الخميس، أمطارٌ متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت: الدمام والخُبر والظهران والقطيف والجبيل، وعدداً من المراكز والقرى التابعة لها.
جعلها الله سُقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.أمطارٌ المنطقة الشرقية
هطلت مساء الخميس، أمطارٌ متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت: الدمام والخُبر والظهران والقطيف والجبيل، وعدداً من المراكز والقرى التابعة لها.
جعلها الله سُقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت مساء الخميس، أمطارٌ متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت: الدمام والخُبر والظهران والقطيف والجبيل، وعدداً من المراكز والقرى التابعة لها.
جعلها الله سُقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.