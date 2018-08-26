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وكيل صامطة يرعى ندوة "حفظ الأرواح عند حصول المرض"

ناقشت جهود المملكة لحفظها خلال جائحة كورونا

رعى وكيل محافظ صامطة المكلف موسى بن يحيى عواف، صباح اليوم، على مسرح الكلية التقنية، وبحضور مدير الشرطة المقدم جابر محمد مدخلي؛ ندوة بعنوان "حفظ الأرواح عند حصول المرض وجهود المملكة لحفظها في جائحة كورونا".

نظم الندوة مستشفى صامطة العام، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة، ضمن حملة "لا يخدعونك".

وقد افتتحت الندوة بالسلام الملكي، ثم القرآن الكريم، بعدها ألقى مدير مستشفى صامطة العام الدكتور علي بن سعيد الأحمري، كلمة قدم فيها شكره وتقديره لعميد الكلية التقنية في صامطة محمد بن حسين طليس، على الاستضافة.

كما قدم شكره لفرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة، على تعاونهم في سبيل إقامة هذه الندوة.

ثم ألقى الطالب الأيهم ماجد مدخلي، قصيدة عن الشائعات حول التطعيمات، نالت استحسان الحضور.

استعرض بعد ذلك رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة صامطة، الشيخ محمد زيد مدخلي، الضروريات الخمس التي حثّنا الدين على حفظها؛ ومنها "حفظ النفس من المرض والوقاية منه"، متناولًا جهود المملكة الكبيرة في مواجهة جائحة كورونا، وتوفير الكميات الكبيرة من اللقاح لذلك.

وأوضح خطورة الشائعات حول التطعيمات والمعلومة الصحية الخاطئة وما لها من أثر كبير على الفرد والمجتمع.

من جانبه استعرض استشاري طب الأطفال في مستشفى صامطة العام، الدكتور عبد المجيد شعبي، خطورة الشائعات على صحة الإنسان وما تسببه من أمراض نفسية وعصبية قد تؤدي به للموت.

وفي نهاية الندوة تم تكريم المشاركين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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وكيل صامطة يرعى ندوة "حفظ الأرواح عند حصول المرض"
سبق

رعى وكيل محافظ صامطة المكلف موسى بن يحيى عواف، صباح اليوم، على مسرح الكلية التقنية، وبحضور مدير الشرطة المقدم جابر محمد مدخلي؛ ندوة بعنوان "حفظ الأرواح عند حصول المرض وجهود المملكة لحفظها في جائحة كورونا".

نظم الندوة مستشفى صامطة العام، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة، ضمن حملة "لا يخدعونك".

وقد افتتحت الندوة بالسلام الملكي، ثم القرآن الكريم، بعدها ألقى مدير مستشفى صامطة العام الدكتور علي بن سعيد الأحمري، كلمة قدم فيها شكره وتقديره لعميد الكلية التقنية في صامطة محمد بن حسين طليس، على الاستضافة.

كما قدم شكره لفرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة، على تعاونهم في سبيل إقامة هذه الندوة.

ثم ألقى الطالب الأيهم ماجد مدخلي، قصيدة عن الشائعات حول التطعيمات، نالت استحسان الحضور.

استعرض بعد ذلك رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة صامطة، الشيخ محمد زيد مدخلي، الضروريات الخمس التي حثّنا الدين على حفظها؛ ومنها "حفظ النفس من المرض والوقاية منه"، متناولًا جهود المملكة الكبيرة في مواجهة جائحة كورونا، وتوفير الكميات الكبيرة من اللقاح لذلك.

وأوضح خطورة الشائعات حول التطعيمات والمعلومة الصحية الخاطئة وما لها من أثر كبير على الفرد والمجتمع.

من جانبه استعرض استشاري طب الأطفال في مستشفى صامطة العام، الدكتور عبد المجيد شعبي، خطورة الشائعات على صحة الإنسان وما تسببه من أمراض نفسية وعصبية قد تؤدي به للموت.

وفي نهاية الندوة تم تكريم المشاركين.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
05:32 PM

وكيل صامطة يرعى ندوة "حفظ الأرواح عند حصول المرض"

ناقشت جهود المملكة لحفظها خلال جائحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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رعى وكيل محافظ صامطة المكلف موسى بن يحيى عواف، صباح اليوم، على مسرح الكلية التقنية، وبحضور مدير الشرطة المقدم جابر محمد مدخلي؛ ندوة بعنوان "حفظ الأرواح عند حصول المرض وجهود المملكة لحفظها في جائحة كورونا".

نظم الندوة مستشفى صامطة العام، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة، ضمن حملة "لا يخدعونك".

وقد افتتحت الندوة بالسلام الملكي، ثم القرآن الكريم، بعدها ألقى مدير مستشفى صامطة العام الدكتور علي بن سعيد الأحمري، كلمة قدم فيها شكره وتقديره لعميد الكلية التقنية في صامطة محمد بن حسين طليس، على الاستضافة.

كما قدم شكره لفرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة، على تعاونهم في سبيل إقامة هذه الندوة.

ثم ألقى الطالب الأيهم ماجد مدخلي، قصيدة عن الشائعات حول التطعيمات، نالت استحسان الحضور.

استعرض بعد ذلك رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة صامطة، الشيخ محمد زيد مدخلي، الضروريات الخمس التي حثّنا الدين على حفظها؛ ومنها "حفظ النفس من المرض والوقاية منه"، متناولًا جهود المملكة الكبيرة في مواجهة جائحة كورونا، وتوفير الكميات الكبيرة من اللقاح لذلك.

وأوضح خطورة الشائعات حول التطعيمات والمعلومة الصحية الخاطئة وما لها من أثر كبير على الفرد والمجتمع.

من جانبه استعرض استشاري طب الأطفال في مستشفى صامطة العام، الدكتور عبد المجيد شعبي، خطورة الشائعات على صحة الإنسان وما تسببه من أمراض نفسية وعصبية قد تؤدي به للموت.

وفي نهاية الندوة تم تكريم المشاركين.

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