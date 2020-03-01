استقبل وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في العاصمة التونسية اليوم، رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية إلياس الفخفاخ. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

وزير الداخلية يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس الحكومة التونسية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-01 استقبل وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في العاصمة التونسية اليوم، رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية إلياس الفخفاخ.



وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 08:11 PM

اخر تعديل 01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 09:10 PM

وزير الداخلية يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس الحكومة التونسية بحثا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك





A A A





1 مشاركة

استقبل وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في العاصمة التونسية اليوم، رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية إلياس الفخفاخ.



وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .