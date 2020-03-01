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وزير الداخلية يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس الحكومة التونسية

بحثا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في العاصمة التونسية اليوم، رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية إلياس الفخفاخ.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

وزير الداخلية رئيس الحكومة التونسية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الداخلية يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس الحكومة التونسية
سبق

استقبل وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في العاصمة التونسية اليوم، رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية إلياس الفخفاخ.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
08:11 PM
اخر تعديل
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
09:10 PM

وزير الداخلية يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس الحكومة التونسية

بحثا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
491

استقبل وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في العاصمة التونسية اليوم، رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية إلياس الفخفاخ.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

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