"الروقي" يكشف عن الآثار القانونية والقضائية في ظل جائحة "كورونا "

قال لـ"سبق" إن الموارد البشرية أوضحت الأمر من خلال المادة 41

كشف المحامي نادر الروقي عن الآثار القانونية والقضائية المترتبة في ظل جائحة كورونا وأشكال التعاملات والعقود، ومقدماً شرحاً واسعاً بما يعرف لدى المشرّع الدولي بالقوة القاهرة، وفقاً لقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" وحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر "بوضع الجوائح" وبين العقد شريعة المتعاقدين والقوة القاهرة.

وقال "الروقي" لـ"سبق " إنه في ظل ما نشهده من جائحة كورونا حفظ الله الجميع منها، وما سيكون لها من أثر على البيئة القانونية والقضائية في المملكة يطيب لي البحث والشرح القانوني التالي: ومن منطلق قوله صلى الله عليه وسلم "لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة؛ فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟"، رواه مسلم، وفي رواية له: أن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر بوضع الجوائح" مقتبس من*شرح بلوغ المرام _ شرح النووي على مسلم* ومن هذا الحديث المركون له كقاعدة فقهية وقضائية تم تبويب الأبواب وتفصيل الفصول في الكتب الشرعية المعنية بالبيوع وغالباً جاءت في بيع الثمر وكثيراً ما ورد في تعريفها أن الجائحة "آفة سماوية" وضربت الأمثال لها بالصواعق والسيول والجراد وغيرها من الأسباب الخارجة عن إرادة أطراف البيع.

وأوضح أن من هذا التأسيس الشرعي يبدأ بالشق القانوني حيث إن الآفة السماوية المذكورة شرعياً هي "القوة القاهرة" المعروفة قانوناً، وهي الحدث الطارئ والخارج عن إرادة أطراف العقد والذي لايمكن توقعه قبل التعاقد ولايمكن الوفاء بالالتزام العقدي في ظلّه، والقوة القاهرة تعتبر معفية من الالتزام القانوني إذا تحققت شروطها كاملة ومن شروطها عدم توقعها إطلاقاً قبل توقيع العقد ونشوء الالتزام وفي ظلها يتحقق شرط استحالة الوفاء بالالتزام العقدي إطلاقاً وذلك لأن القاعدة تقول "الضرورة تقدر بقدرها" وللقاضي فيها سلطة تقديرية وللأطراف فيها إثباتها بكافة وسائل الإثبات، وتكون العقود في ظل القوة القاهرة أمام ثلاثة خيارات: 1 / تعديل بنود العقد/ 2 تخفيض الالتزام لفترة زمنية محددة بتراضي الأطراف أو مفتوحة حتى زوال القوة القاهرة. 3 / فسخ العقد. والقوة القاهرة تدخل وتؤثر على جميع أنواع العقود والالتزامات القانونية وعلى سبيل المثال، عقود التوريد فهي تؤثر على الالتزام بالفترة الزمنية المحددة وعلى الكمية المتفق عليها، وأيضاً عقود التأجير لا سيما المحلات التجارية والمعروف شرعاً وقانوناً أن استحقاق القيمة الإيجارية مرتبط بالمنفعة وبزوال المنفعة يزول استحقاق القيمة الإيجارية ومن أشكال زوال المنفعة للعين المؤجرة ما اتخذته الجهات المعنية من إجراءات احترازية لسلامة المجتمع على شكل حظر للتجول وإقفال للمحلات التجارية.

وتابع "الروقي" أنه أمام الخيارات المذكورة وفي العقود العمالية فبين القوة القاهرة المذكورة في الفقرة 5 من المادة 74 من نظام العمل وبين المادة 62 من ذات النظام النص "إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بيّن أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت ولم يمنعه إلا سبب راجع إلى صاحب العمل، كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل" يدخل الالتباس.

وأكد "الروقي" أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت مشكورة بتوضيح الأمر من خلال إضافة المادة 41 على اللائحة التنفيذية للنظام، وفي العقود العمالية حيث تجدر الإشارة هنا إلى أن أجر العامل والموظف يعتبر ديناً ممتازاً على صاحب العمل وهنا نوضح الفرق في المصطلحات والصفات القانونية لكل من "الدين الممتاز ـ الدين العادي" وصفة "الامتياز" تعني تقديم السداد لهذا الدين على الدين "العادي" ومن الأمثلة للدين الممتاز دين النفقة للمعالين.

ونوه "الروقي" في الختام بما أصدرته حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من قرارات دعم لتخفيف آثار الجائحة على المجتمع بشكل عام وعلى كافة القطاعات التجارية بشكل خاص، ونوصي الأفراد والمنشآت أصحاب العلاقات التعاقدية بكافة أشكالها بالاقتداء والامتثال لقوله صلى الله عليه وسلم "لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" وقوله صلى الله عليه وسلم "يسروا ولا تعسروا" والتكاتف بين أطراف هذه العقود حتى نعبر هذه الجائحة بأقل الأضرار وعلى خير إن شاء الله.