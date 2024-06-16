النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 4267 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 136315

الأمن الفلسطيني يتلف وثائق سرية لحرمان إسرائيل من الاستيلاء عليها

نُقلت إلى حافظات إلكترونية قبيل التخلص منها

أتلفت أجهزة الأمن الفلسطينية وثائق سرية تحسبًا من اجتياحات إسرائيلية على غرار الاجتياحات التي نفذت في العام 2000 للضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت مصادر أمنية اليوم (الثلاثاء).

وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هوياتها: "تلقينا أوامر عُليا بإتلاف الوثائق السرية التي بحوزتنا، ونفذنا هذه الأوامر بشكل سري"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبينت أن عملية الإتلاف جرت خوفًا من قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية والحصول على هذه الوثائق.


من جانبه، أشار أحد المصادر أن المعلومات نُقلت إلى حافظات إلكترونية قبيل إتلاف الوثائق الورقية الأصلية ووضعت الحافظات في أماكن سرية.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مايو (أيار) الماضي أن السلطة الفلسطينية في حل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، بما في ذلك التنسيق الأمني، وذلك في أعقاب إعلان إسرائيل عن مخططها لضم اجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

الأمن الفلسطيني

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الأمن الفلسطيني يتلف وثائق سرية لحرمان إسرائيل من الاستيلاء عليها
سبق

أتلفت أجهزة الأمن الفلسطينية وثائق سرية تحسبًا من اجتياحات إسرائيلية على غرار الاجتياحات التي نفذت في العام 2000 للضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت مصادر أمنية اليوم (الثلاثاء).

وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هوياتها: "تلقينا أوامر عُليا بإتلاف الوثائق السرية التي بحوزتنا، ونفذنا هذه الأوامر بشكل سري"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبينت أن عملية الإتلاف جرت خوفًا من قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية والحصول على هذه الوثائق.


من جانبه، أشار أحد المصادر أن المعلومات نُقلت إلى حافظات إلكترونية قبيل إتلاف الوثائق الورقية الأصلية ووضعت الحافظات في أماكن سرية.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مايو (أيار) الماضي أن السلطة الفلسطينية في حل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، بما في ذلك التنسيق الأمني، وذلك في أعقاب إعلان إسرائيل عن مخططها لضم اجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
03:16 PM

الأمن الفلسطيني يتلف وثائق سرية لحرمان إسرائيل من الاستيلاء عليها

نُقلت إلى حافظات إلكترونية قبيل التخلص منها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,855

أتلفت أجهزة الأمن الفلسطينية وثائق سرية تحسبًا من اجتياحات إسرائيلية على غرار الاجتياحات التي نفذت في العام 2000 للضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت مصادر أمنية اليوم (الثلاثاء).

وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هوياتها: "تلقينا أوامر عُليا بإتلاف الوثائق السرية التي بحوزتنا، ونفذنا هذه الأوامر بشكل سري"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبينت أن عملية الإتلاف جرت خوفًا من قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية والحصول على هذه الوثائق.


من جانبه، أشار أحد المصادر أن المعلومات نُقلت إلى حافظات إلكترونية قبيل إتلاف الوثائق الورقية الأصلية ووضعت الحافظات في أماكن سرية.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مايو (أيار) الماضي أن السلطة الفلسطينية في حل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، بما في ذلك التنسيق الأمني، وذلك في أعقاب إعلان إسرائيل عن مخططها لضم اجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,143
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,877
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,748
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,265

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة