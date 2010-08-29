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"الصحة": تسجيل 987 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية

آخر حصيلة لمفقودي انفجار بيروت.. 3 لبنانيين ومثلهم سوريون ومصري

عمليات البحث لن تتوقف حتى العثور عليهم

لا يزال سبعة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين؛ جراء انفجار المرفأ المروّع، الذي ضرب بيروت في الرابع من أغسطس، متسبباً في مقتل 188 شخصاً، بحسب آخر الاحصاءات الرسمية التي أعلنت، اليوم السبت.

وأوضح مدير قسم العلاقات العامة في الجيش اللبناني العميد إلياس عاد، خلال مؤتمر صحفي، أنّ عدد المفقودين حتى اليوم يبلغ سبعة هم: ثلاثة لبنانيين، وثلاثة سوريين ومصري.

وأضاف أن عمليات البحث لن تتوقف حتى العثور على المفقودين، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة، في حصيلة جديدة، أن الانفجار أودى بحياة 188 شخصاً، بينما تخطى عدد الجرحى عتبة 6500.

وتحقّق السلطات في ملابسات الانفجار الذي أعلنت أنه نجم عن كميات هائلة من نترات الأمونيوم، كانت مخزّنة في المرفأ منذ ست سنوات، ويشارك محققون فرنسيون وأمريكيون في التحقيق.

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آخر حصيلة لمفقودي انفجار بيروت.. 3 لبنانيين ومثلهم سوريون ومصري
سبق

لا يزال سبعة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين؛ جراء انفجار المرفأ المروّع، الذي ضرب بيروت في الرابع من أغسطس، متسبباً في مقتل 188 شخصاً، بحسب آخر الاحصاءات الرسمية التي أعلنت، اليوم السبت.

وأوضح مدير قسم العلاقات العامة في الجيش اللبناني العميد إلياس عاد، خلال مؤتمر صحفي، أنّ عدد المفقودين حتى اليوم يبلغ سبعة هم: ثلاثة لبنانيين، وثلاثة سوريين ومصري.

وأضاف أن عمليات البحث لن تتوقف حتى العثور على المفقودين، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة، في حصيلة جديدة، أن الانفجار أودى بحياة 188 شخصاً، بينما تخطى عدد الجرحى عتبة 6500.

وتحقّق السلطات في ملابسات الانفجار الذي أعلنت أنه نجم عن كميات هائلة من نترات الأمونيوم، كانت مخزّنة في المرفأ منذ ست سنوات، ويشارك محققون فرنسيون وأمريكيون في التحقيق.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
06:26 PM

آخر حصيلة لمفقودي انفجار بيروت.. 3 لبنانيين ومثلهم سوريون ومصري

عمليات البحث لن تتوقف حتى العثور عليهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لا يزال سبعة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين؛ جراء انفجار المرفأ المروّع، الذي ضرب بيروت في الرابع من أغسطس، متسبباً في مقتل 188 شخصاً، بحسب آخر الاحصاءات الرسمية التي أعلنت، اليوم السبت.

وأوضح مدير قسم العلاقات العامة في الجيش اللبناني العميد إلياس عاد، خلال مؤتمر صحفي، أنّ عدد المفقودين حتى اليوم يبلغ سبعة هم: ثلاثة لبنانيين، وثلاثة سوريين ومصري.

وأضاف أن عمليات البحث لن تتوقف حتى العثور على المفقودين، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة، في حصيلة جديدة، أن الانفجار أودى بحياة 188 شخصاً، بينما تخطى عدد الجرحى عتبة 6500.

وتحقّق السلطات في ملابسات الانفجار الذي أعلنت أنه نجم عن كميات هائلة من نترات الأمونيوم، كانت مخزّنة في المرفأ منذ ست سنوات، ويشارك محققون فرنسيون وأمريكيون في التحقيق.

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