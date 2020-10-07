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الكويت.. تزكية الشيخ مشعل الأحمد وليًّا للعهد

يرسل الأمر الأميري اليوم لمجلس الأمة ولمبايعة غد

أصدر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسومًا أميريًّا، يقضي بتزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليًّا للعهد، وسيتم إرسال الأمر الأميري اليوم لمجلس الأمة، لمبايعة ولي العهد غدًا.

والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، شغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني، وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح.

ووفق صحيفة "القبس"؛ كان الشيخ مشعل قد الْتحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسًا للمباحث العامة آنذاك برتبة عقيد منذ عام 1967 وحتى عام 1980، وقد تحولت في عهده إلى إدارة أمن الدولة. وعينه الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد عام 1977 رئيسًا لديوانية شعراء النبط. كما أصدر الشيخ جابر مرسومًا أميريًّا بتعيينه نائبًا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.

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الكويت.. تزكية الشيخ مشعل الأحمد وليًّا للعهد
سبق

أصدر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسومًا أميريًّا، يقضي بتزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليًّا للعهد، وسيتم إرسال الأمر الأميري اليوم لمجلس الأمة، لمبايعة ولي العهد غدًا.

والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، شغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني، وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح.

ووفق صحيفة "القبس"؛ كان الشيخ مشعل قد الْتحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسًا للمباحث العامة آنذاك برتبة عقيد منذ عام 1967 وحتى عام 1980، وقد تحولت في عهده إلى إدارة أمن الدولة. وعينه الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد عام 1977 رئيسًا لديوانية شعراء النبط. كما أصدر الشيخ جابر مرسومًا أميريًّا بتعيينه نائبًا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
11:54 AM

الكويت.. تزكية الشيخ مشعل الأحمد وليًّا للعهد

يرسل الأمر الأميري اليوم لمجلس الأمة ولمبايعة غد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الكويت
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أصدر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسومًا أميريًّا، يقضي بتزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليًّا للعهد، وسيتم إرسال الأمر الأميري اليوم لمجلس الأمة، لمبايعة ولي العهد غدًا.

والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، شغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني، وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح.

ووفق صحيفة "القبس"؛ كان الشيخ مشعل قد الْتحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسًا للمباحث العامة آنذاك برتبة عقيد منذ عام 1967 وحتى عام 1980، وقد تحولت في عهده إلى إدارة أمن الدولة. وعينه الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد عام 1977 رئيسًا لديوانية شعراء النبط. كما أصدر الشيخ جابر مرسومًا أميريًّا بتعيينه نائبًا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.

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