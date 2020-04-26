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سلطنة عمان.. 93 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي لـ1998

وزارة الصحة: عدد الوفيات 10 وهناك 333 حالة تماثلت للشفاء

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم، تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1998 حالة.

وتفصيلًا قالت وزارة الصحة العمانية: تم تسجيل (93) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد ١٩)، منها (33) حالة لعمانيين، و(60) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في #السلطنة (1998) حالة وعدد الوفيات (10)، وتود الوزارة التأكيد أن (333) حالة قد تماثلت للشفاء.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عمان.. 93 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي لـ1998
سبق

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم، تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1998 حالة.

وتفصيلًا قالت وزارة الصحة العمانية: تم تسجيل (93) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد ١٩)، منها (33) حالة لعمانيين، و(60) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في #السلطنة (1998) حالة وعدد الوفيات (10)، وتود الوزارة التأكيد أن (333) حالة قد تماثلت للشفاء.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
10:39 AM

سلطنة عمان.. 93 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي لـ1998

وزارة الصحة: عدد الوفيات 10 وهناك 333 حالة تماثلت للشفاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم، تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1998 حالة.

وتفصيلًا قالت وزارة الصحة العمانية: تم تسجيل (93) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد ١٩)، منها (33) حالة لعمانيين، و(60) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في #السلطنة (1998) حالة وعدد الوفيات (10)، وتود الوزارة التأكيد أن (333) حالة قد تماثلت للشفاء.

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