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ساعتان بعد الغروب ويختفيان.. غدًا يتزيّن الأفق بـ"نجمة السماء" والهلال!

"هندي" لـ"سبق": طور القمر أسفله جرم لامع بدأ في الظهور قبل شهرين

يزين الأفق الغربي بعد غروب شمس يوم غدٍ السبت، ظهور القمر وهو في طور هلال، ويكون أسفله جرم براق لامع هو كوكب الزهرة.

وقال الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، لـ"سبق": "لقد بدأ كوكب الزهرة الظهور جهة الغرب منذ شهرين، وكانت العرب تسميه حين يظهر جهة الغرب بـ"نجمة المساء".

وبيّن "هندي" أنهُ سيبقى الثنائي ظاهرين من بعد الغروب لمدة ساعتين تقريبًا قبل أن يختفيا خلف الأفق الغربي.

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ساعتان بعد الغروب ويختفيان.. غدًا يتزيّن الأفق بـ"نجمة السماء" والهلال!
سبق

يزين الأفق الغربي بعد غروب شمس يوم غدٍ السبت، ظهور القمر وهو في طور هلال، ويكون أسفله جرم براق لامع هو كوكب الزهرة.

وقال الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، لـ"سبق": "لقد بدأ كوكب الزهرة الظهور جهة الغرب منذ شهرين، وكانت العرب تسميه حين يظهر جهة الغرب بـ"نجمة المساء".

وبيّن "هندي" أنهُ سيبقى الثنائي ظاهرين من بعد الغروب لمدة ساعتين تقريبًا قبل أن يختفيا خلف الأفق الغربي.

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
06:15 PM

ساعتان بعد الغروب ويختفيان.. غدًا يتزيّن الأفق بـ"نجمة السماء" والهلال!

"هندي" لـ"سبق": طور القمر أسفله جرم لامع بدأ في الظهور قبل شهرين

A A A
فهد العتيبي - الرياض
2
1,488

يزين الأفق الغربي بعد غروب شمس يوم غدٍ السبت، ظهور القمر وهو في طور هلال، ويكون أسفله جرم براق لامع هو كوكب الزهرة.

وقال الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، لـ"سبق": "لقد بدأ كوكب الزهرة الظهور جهة الغرب منذ شهرين، وكانت العرب تسميه حين يظهر جهة الغرب بـ"نجمة المساء".

وبيّن "هندي" أنهُ سيبقى الثنائي ظاهرين من بعد الغروب لمدة ساعتين تقريبًا قبل أن يختفيا خلف الأفق الغربي.

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