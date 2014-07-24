وأضافت في تغريدة على حسابها بتويتر: أن المعدل المناسب بشكل عام يكون من 2 إلى 3 حصص، على أن تحتوي الحصة على 30 جرامًا، وبشكل عام لا يجب أن يتجاوز تناول الفرد من اللحوم يوميًّا عن 70 جرامًا.

وأفادت الهيئة بأنه للتعامل الأمثل مع اللحوم يفضل أن يحسب الاستهلاك الأمثل للفرد من البروتين من 15 إلى 20% من معدل الاحتياج اليومي من السعرات الحرارية "2000 سعرة حرارية" التي تعادل من 300 إلى 400 سعرة حرارية من البروتين في اليوم.

نصحت هيئة الغذاء والدواء بألا تتجاوز الحصص اليومية للفرد من اللحوم من 2-3 حصص بحد أقصى 30 جرامًا في الحصة الواحدة.

"الغذاء والدواء": هذا هو المعدل المناسب للفرد من اللحوم يوميًّا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-24 نصحت هيئة الغذاء والدواء بألا تتجاوز الحصص اليومية للفرد من اللحوم من 2-3 حصص بحد أقصى 30 جرامًا في الحصة الواحدة. وأفادت الهيئة بأنه للتعامل الأمثل مع اللحوم يفضل أن يحسب الاستهلاك الأمثل للفرد من البروتين من 15 إلى 20% من معدل الاحتياج اليومي من السعرات الحرارية "2000 سعرة حرارية" التي تعادل من 300 إلى 400 سعرة حرارية من البروتين في اليوم. وأضافت في تغريدة على حسابها بتويتر: أن المعدل المناسب بشكل عام يكون من 2 إلى 3 حصص، على أن تحتوي الحصة على 30 جرامًا، وبشكل عام لا يجب أن يتجاوز تناول الفرد من اللحوم يوميًّا عن 70 جرامًا.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 02:35 PM

"الغذاء والدواء": هذا هو المعدل المناسب للفرد من اللحوم يوميًّا يفضل ألا يزيد على 20% من معدل الاحتياج اليومي من السعرات





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نصحت هيئة الغذاء والدواء بألا تتجاوز الحصص اليومية للفرد من اللحوم من 2-3 حصص بحد أقصى 30 جرامًا في الحصة الواحدة.

وأفادت الهيئة بأنه للتعامل الأمثل مع اللحوم يفضل أن يحسب الاستهلاك الأمثل للفرد من البروتين من 15 إلى 20% من معدل الاحتياج اليومي من السعرات الحرارية "2000 سعرة حرارية" التي تعادل من 300 إلى 400 سعرة حرارية من البروتين في اليوم.

وأضافت في تغريدة على حسابها بتويتر: أن المعدل المناسب بشكل عام يكون من 2 إلى 3 حصص، على أن تحتوي الحصة على 30 جرامًا، وبشكل عام لا يجب أن يتجاوز تناول الفرد من اللحوم يوميًّا عن 70 جرامًا.