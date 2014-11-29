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بينها "نظام الانضباط الوظيفي".. هيئة "الشورى" تحيل عدة موضوعات لجدول الأعمال

عقب اجتماعها الأول من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس

عقدت الهيئة العامة بمجلس الشورى اليوم (عبر الاتصال المرئي) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اجتماعها الأول من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، ومساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.

واستعرضت الهيئة العامة في اجتماعها الأول المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس، والمتضمنة عدداً من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة.

ووافقت الهيئة العامة خلال الاجتماع على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظام المجلس، للعرض أمام المجلس، وإحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

وأحالت الهيئة العامة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1440/ 1441هـ والتقريرين السنويين للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1440/1441هـ، ووكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1440/ 1441هـ، للعرض أمام المجلس للمناقشة.

كما قررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مشروع نظام الانضباط الوظيفي، وإحالة تقرير لجنة الحج والإسكان والخِدْمات، بشأن مشروع تعديل نظام تصنيف المقاولين، لمناقشته خلال جلسات المجلس القادمة.

وأحالت الهيئة العامة للعرض أمام المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر، وتقرير اللجنة بشأن طلب المركز الوطني لإدارة النفايات صلاحية الاستثناء من المادة (1/ 14) من النظام العام للبيئة.

يذكر أن نظام مجلس الشورى وبناءً على مادته الحادية والعشرين تنص على أن يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكوَّن من رئيس المجلس، ونائبه، ومساعده، ورؤساء لجان المجلس المتخصص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بينها "نظام الانضباط الوظيفي".. هيئة "الشورى" تحيل عدة موضوعات لجدول الأعمال
سبق

عقدت الهيئة العامة بمجلس الشورى اليوم (عبر الاتصال المرئي) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اجتماعها الأول من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، ومساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.

واستعرضت الهيئة العامة في اجتماعها الأول المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس، والمتضمنة عدداً من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة.

ووافقت الهيئة العامة خلال الاجتماع على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظام المجلس، للعرض أمام المجلس، وإحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

وأحالت الهيئة العامة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1440/ 1441هـ والتقريرين السنويين للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1440/1441هـ، ووكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1440/ 1441هـ، للعرض أمام المجلس للمناقشة.

كما قررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مشروع نظام الانضباط الوظيفي، وإحالة تقرير لجنة الحج والإسكان والخِدْمات، بشأن مشروع تعديل نظام تصنيف المقاولين، لمناقشته خلال جلسات المجلس القادمة.

وأحالت الهيئة العامة للعرض أمام المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر، وتقرير اللجنة بشأن طلب المركز الوطني لإدارة النفايات صلاحية الاستثناء من المادة (1/ 14) من النظام العام للبيئة.

يذكر أن نظام مجلس الشورى وبناءً على مادته الحادية والعشرين تنص على أن يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكوَّن من رئيس المجلس، ونائبه، ومساعده، ورؤساء لجان المجلس المتخصص.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
03:13 PM

بينها "نظام الانضباط الوظيفي".. هيئة "الشورى" تحيل عدة موضوعات لجدول الأعمال

عقب اجتماعها الأول من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت الهيئة العامة بمجلس الشورى اليوم (عبر الاتصال المرئي) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اجتماعها الأول من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، ومساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.

واستعرضت الهيئة العامة في اجتماعها الأول المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس، والمتضمنة عدداً من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة.

ووافقت الهيئة العامة خلال الاجتماع على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظام المجلس، للعرض أمام المجلس، وإحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

وأحالت الهيئة العامة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1440/ 1441هـ والتقريرين السنويين للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1440/1441هـ، ووكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1440/ 1441هـ، للعرض أمام المجلس للمناقشة.

كما قررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مشروع نظام الانضباط الوظيفي، وإحالة تقرير لجنة الحج والإسكان والخِدْمات، بشأن مشروع تعديل نظام تصنيف المقاولين، لمناقشته خلال جلسات المجلس القادمة.

وأحالت الهيئة العامة للعرض أمام المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر، وتقرير اللجنة بشأن طلب المركز الوطني لإدارة النفايات صلاحية الاستثناء من المادة (1/ 14) من النظام العام للبيئة.

يذكر أن نظام مجلس الشورى وبناءً على مادته الحادية والعشرين تنص على أن يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكوَّن من رئيس المجلس، ونائبه، ومساعده، ورؤساء لجان المجلس المتخصص.

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