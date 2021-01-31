الباحة.. 1160 مخالفة لاحترازات كورونا في أسبوع وأمير المنطقة يشدد على تطبيق الإجراءات
رصدت الجولات الميدانية بمنطقة الباحة 1160 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع واحد فقط.
فيما شدد أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود على تكثيف الجولات، وتطبيق الإجراءات داخل المنشآت الحكومية والخاصة والكيانات والأماكن التي تضمّ تجمّعات بشرية، ورصد المخالفات، والرفع بتقارير ميدانية عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.
الباحة.. 1160 مخالفة لاحترازات كورونا في أسبوع وأمير المنطقة يشدد على تطبيق الإجراءات
عبدالعزيز الشهريسبق2021-01-31
رصدت الجولات الميدانية بمنطقة الباحة 1160 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع واحد فقط.
فيما شدد أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود على تكثيف الجولات، وتطبيق الإجراءات داخل المنشآت الحكومية والخاصة والكيانات والأماكن التي تضمّ تجمّعات بشرية، ورصد المخالفات، والرفع بتقارير ميدانية عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.
31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
11:41 PM
الباحة.. 1160 مخالفة لاحترازات كورونا في أسبوع وأمير المنطقة يشدد على تطبيق الإجراءات
رصدت الجولات الميدانية بمنطقة الباحة 1160 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع واحد فقط.
فيما شدد أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود على تكثيف الجولات، وتطبيق الإجراءات داخل المنشآت الحكومية والخاصة والكيانات والأماكن التي تضمّ تجمّعات بشرية، ورصد المخالفات، والرفع بتقارير ميدانية عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.