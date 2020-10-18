تستقبل "العلا" الزوار بعد إعادة تأهيل شاملة للمواقع التراثية بالمحافظة بما في ذلك موقع "الحجر" التابع للتراث العالمي لليونسكو وسيبدأ باستقبال الزوار في نهاية أكتوبر الحالي وسيكون موقعا "دادان" وجبل "عكمة" أول ما يستقبل الزوار، حيث ستكون أولى المواقع التي يعاد فتحها. وأوضحت الهيئة الملكية أن سكان العلا يمكنهم الدخول مجاناً إلى المواقع في نهاية الأسبوع (30 – 31 أكتوبر)، وذلك مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية، والملزمة بتطبيق معايير وزارة الصحة، والتي تتوافق مع إرشادات "السفر الآمن"، والتي نشرها مجلس السفر والسياحة العالمي، إذ تشمل هذه التدابير الحجز المسبق الإلزامي للتذاكر، وفحص درجات الحرارة في المطار، إضافة إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي، والقيود المفروضة على الزوار في مواقع التراث والمواقع الأخرى. وسيتم الإعلان عن الأنشطة والتجارب في المواقع التراثية، فضلاً عن تجارب المغامرات والفعاليات خلال الأسابيع المقبلة والتي سيتم تنفيذها على مراحل خلال أشهر الشتاء، مع توقع مجموعة واسعة من الفعاليات لموسم الشتاء بحلول الربع الأول من عام 2021، كما سيتم افتتاح موقع بلدة العلا القديمة أيضاً للجمهور لأول مرة اعتباراً من ديسمبر 2020. ويستمتع زوار العلا بتحسينات كبيرة في مطار العلا، مع خيارات نقل مريحة وحديثة في جميع أنحاء المحافظة بما فيها المواقع التراثية، بالإضافة لتوفير المعلومات في مركزين جديدين للزوار.

"دادان" و"جبل عكمة" أول الأماكن في انتظار زوار العلا نهاية الشهر خالد خليل سبق 2020-10-18 تستقبل "العلا" الزوار بعد إعادة تأهيل شاملة للمواقع التراثية بالمحافظة بما في ذلك موقع "الحجر" التابع للتراث العالمي لليونسكو وسيبدأ باستقبال الزوار في نهاية أكتوبر الحالي وسيكون موقعا "دادان" وجبل "عكمة" أول ما يستقبل الزوار، حيث ستكون أولى المواقع التي يعاد فتحها.



وأوضحت الهيئة الملكية أن سكان العلا يمكنهم الدخول مجاناً إلى المواقع في نهاية الأسبوع (30 – 31 أكتوبر)، وذلك مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية، والملزمة بتطبيق معايير وزارة الصحة، والتي تتوافق مع إرشادات "السفر الآمن"، والتي نشرها مجلس السفر والسياحة العالمي، إذ تشمل هذه التدابير الحجز المسبق الإلزامي للتذاكر، وفحص درجات الحرارة في المطار، إضافة إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي، والقيود المفروضة على الزوار في مواقع التراث والمواقع الأخرى.



وسيتم الإعلان عن الأنشطة والتجارب في المواقع التراثية، فضلاً عن تجارب المغامرات والفعاليات خلال الأسابيع المقبلة والتي سيتم تنفيذها على مراحل خلال أشهر الشتاء، مع توقع مجموعة واسعة من الفعاليات لموسم الشتاء بحلول الربع الأول من عام 2021، كما سيتم افتتاح موقع بلدة العلا القديمة أيضاً للجمهور لأول مرة اعتباراً من ديسمبر 2020.



ويستمتع زوار العلا بتحسينات كبيرة في مطار العلا، مع خيارات نقل مريحة وحديثة في جميع أنحاء المحافظة بما فيها المواقع التراثية، بالإضافة لتوفير المعلومات في مركزين جديدين للزوار.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442 07:45 PM

"دادان" و"جبل عكمة" أول الأماكن في انتظار زوار العلا نهاية الشهر يعاد فتحها بعد تأهيل المواقع الاثرية





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تستقبل "العلا" الزوار بعد إعادة تأهيل شاملة للمواقع التراثية بالمحافظة بما في ذلك موقع "الحجر" التابع للتراث العالمي لليونسكو وسيبدأ باستقبال الزوار في نهاية أكتوبر الحالي وسيكون موقعا "دادان" وجبل "عكمة" أول ما يستقبل الزوار، حيث ستكون أولى المواقع التي يعاد فتحها.



وأوضحت الهيئة الملكية أن سكان العلا يمكنهم الدخول مجاناً إلى المواقع في نهاية الأسبوع (30 – 31 أكتوبر)، وذلك مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية، والملزمة بتطبيق معايير وزارة الصحة، والتي تتوافق مع إرشادات "السفر الآمن"، والتي نشرها مجلس السفر والسياحة العالمي، إذ تشمل هذه التدابير الحجز المسبق الإلزامي للتذاكر، وفحص درجات الحرارة في المطار، إضافة إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي، والقيود المفروضة على الزوار في مواقع التراث والمواقع الأخرى.



وسيتم الإعلان عن الأنشطة والتجارب في المواقع التراثية، فضلاً عن تجارب المغامرات والفعاليات خلال الأسابيع المقبلة والتي سيتم تنفيذها على مراحل خلال أشهر الشتاء، مع توقع مجموعة واسعة من الفعاليات لموسم الشتاء بحلول الربع الأول من عام 2021، كما سيتم افتتاح موقع بلدة العلا القديمة أيضاً للجمهور لأول مرة اعتباراً من ديسمبر 2020.



ويستمتع زوار العلا بتحسينات كبيرة في مطار العلا، مع خيارات نقل مريحة وحديثة في جميع أنحاء المحافظة بما فيها المواقع التراثية، بالإضافة لتوفير المعلومات في مركزين جديدين للزوار.