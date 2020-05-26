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الرياض تسجل 694 حالة تعافٍ من "كورونا" اليوم

إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بها تبلغ 10089

سجلت الرياض 694 حالة تعافٍ جديدة، اليوم، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 10089 حالة، تليها مكة المكرمة في ترتيب المدن من حيث عدد حالات التعافي، حيث سجلت اليوم 166 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 8755 حالة.

واحتلت المدينة المرتبة الرابعة، مسجلة اليوم 349 حالات ليصبح إجمالي عدد المتعافين فيها 7123حالة، بينما في الدمام تم تسجيل 221 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 3332 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض تسجل 694 حالة تعافٍ من "كورونا" اليوم
سبق

سجلت الرياض 694 حالة تعافٍ جديدة، اليوم، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 10089 حالة، تليها مكة المكرمة في ترتيب المدن من حيث عدد حالات التعافي، حيث سجلت اليوم 166 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 8755 حالة.

واحتلت المدينة المرتبة الرابعة، مسجلة اليوم 349 حالات ليصبح إجمالي عدد المتعافين فيها 7123حالة، بينما في الدمام تم تسجيل 221 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 3332 حالة.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
04:48 PM

الرياض تسجل 694 حالة تعافٍ من "كورونا" اليوم

إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بها تبلغ 10089

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
0
1,538

سجلت الرياض 694 حالة تعافٍ جديدة، اليوم، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 10089 حالة، تليها مكة المكرمة في ترتيب المدن من حيث عدد حالات التعافي، حيث سجلت اليوم 166 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 8755 حالة.

واحتلت المدينة المرتبة الرابعة، مسجلة اليوم 349 حالات ليصبح إجمالي عدد المتعافين فيها 7123حالة، بينما في الدمام تم تسجيل 221 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 3332 حالة.

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