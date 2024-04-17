"الحازمي" مشرفًا عامًّا على وكالة وزارة البلدية للأراضي والمساحة

بعد صدور قرار الوزير الحقيل

أصدر ماجد بن عبد الله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، عددًا من القرارات المتعلقة بتكليفات لقيادات الوزارة، وصلاحيات الأمناء والوكلاء، ومن ضمنها قرار بتكليف الدكتور حسن بن شوقي الحازمي مشرفًا عامًّا على وكالة الوزارة للأراضي والمساحة.

ويعد الدكتور الحازمي من الكفاءات الوطنية المميزة؛ إذ تنقل بين أعمال قيادية عدة في وزارات عدة خلال مسيرته المهنية، كان آخرها وكيلاً لوزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية.